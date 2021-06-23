فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 12:09 صباحاً - أدمن 14 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة
كشفت المحامية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، بعض الشكاوى الزوجية التي وصلت إليها، والتي تضمنت النظافة الشخصية للزوج، وعدم التوافق الجنسي.
وأوضحت أبو القمصان، خلال حوارها ببرنامج “حديث القاهرة”، مع الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن المصريين لا يتحدثون في الأسباب الحقيقية للخلاف وأسباب الوصول للطلاق، مؤكدة أنهم لا يتحدثون عن الخلافات وخصوصًا الجنسية، بسبب قله الوعي بهذه الأمور.
وأضافت أن الإكراه في العلاقة الجنسية بين الزوج والزوجة يحدث بسبب عدم الفهم لقدسية واحترام العلاقة الزوجية، مشيرة إلى أن وصول العلاقة لحد القانون تعني وصول العلاقة للانتهاء وتدميرها.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: نهاد أبو القمصان: الإكراه الجنسي نتيجة سوء الفهم في العلاقة بين الزوجين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.