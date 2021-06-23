تراند الفن: نهاد أبو القمصان: الإكراه الجنسي نتيجة سوء الفهم في العلاقة بين الزوجين

كشفت المحامية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، بعض الشكاوى الزوجية التي وصلت إليها، والتي تضمنت النظافة الشخصية للزوج، وعدم التوافق الجنسي.

وأوضحت أبو القمصان، خلال حوارها ببرنامج “حديث القاهرة”، مع الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن المصريين لا يتحدثون في الأسباب الحقيقية للخلاف وأسباب الوصول للطلاق، مؤكدة أنهم لا يتحدثون عن الخلافات وخصوصًا الجنسية، بسبب قله الوعي بهذه الأمور.

وأضافت أن الإكراه في العلاقة الجنسية بين الزوج والزوجة يحدث بسبب عدم الفهم لقدسية واحترام العلاقة الزوجية، مشيرة إلى أن وصول العلاقة لحد القانون تعني وصول العلاقة للانتهاء وتدميرها.