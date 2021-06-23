تراند الفن: رصف شارع السودان بالجيزة من جامعة الدول حتى كوبري فيصل

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 12:09 صباحاً - أدمن ‏17 دقيقة مضت الوطن 11 زيارة

انتهت محافظة الجيزة من إعداد أعمال التخطيط المروري لشارع السودان، في المسافة من شارع جامعة الدول العربية حتى أسفل كوبري فيصل، ضمن أعمال رصف الخطة الاستثمارية بالمحافظة، بناءً على توجيهات المحافظ، اللواء أحمد راشد، حتى تكتمل منظومة التطوير بالطريق، وبمتابعة من المهندسة نجوى السعيد، مدير مديرية الطرق بالمحافظة.

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