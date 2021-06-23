فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 12:09 صباحاً - صحيفة المرصد : اشتكى بعض المواطنين في جازان من تعطل التكييف في مستشفى محمد بن ناصر في جازان منذ أسبوعين، مما دفع البعض إلى شراء مراوح كهربائية ويدوية لتقليل الحرارة في غرف التنويم في المستشفى. وذكر محمد الحكمي، وهو ابن إحدى المتضررات في المستشفى، خلال مداخلة مع قناة ” الإخبارية ” أنه تفاجأ بعدم وجود تكييفات في غرفة المرضى، مضيفا أنه توجه إلى رئيسة القسم فأجابت عليه بأن يرفع شكوى إلى وزارة الصحة، لافتا إلى أنه رفع بالفعل شكوى لكن دون رد. وأضاف أن توجه إلى الإدارة واشتكى لدى السكرتير فأجاب السكرتير بأنهم بالفعل يعانون من هذا الوضع منذ أسبوعين، وأرشده بالذهاب إلى طبيبة معينة في المستشفى. وأكد أنه ذهب بالفعل إلى الطبيبة لكنها أخبرته بأن يحضر المروحة الكهربائية بنفسه إلى المستشفى لحل المشكلة، لافتا إلى أنه حرص على أن تخرج والدته من المستشفى في أسرع وقت لإنهاء معاناتها من هذا الوضع.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بالفيديو: تعطل تكييفات مستشفى بجازان منذ أسبوعين والمرضى يستعينون بمراوح الهواء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.