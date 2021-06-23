فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 12:09 صباحاً - أدمن 5 دقائق مضت آخر الأخبار 4 زيارة
أعلنت الوحدة المحلية، لمركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، عن قطع مياه الشرب عن المركز والمدينة لمدة 10 ساعات السبت المقبل 26 يونيو.
وأضاف بيان صادر عن مجلس ومدينة دسوق، أن سبب انقطاع مياه الشرب عن المركز والمدينة، هو القيام بأعمال غسيل وتطهير وتعقيم المروقات والمرشحات بمحطة مياه محلة أبو علي.
وأكد البيان، أن قطع مياه الشرب سيكون في السادسة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، وأنه سيتم تشغيل المحطة بنصف طاقتها خلال هذه الفترة.
وناشدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، المستشفيات والمنشآت الصحية، والمخابز والمدارس، بأخذ التدابير اللازمة أثناء فترة انقطاع المياه، مؤكدة أنه سيتم إخطار القرى وكذلك أحياء المدينة قبل البدء في عمليات التطهير والتعقيم للتنبيه على المؤسسات والمواطنين بأخذ التدابير اللازمة، والإعلان عن موعد قطع كل منطقة وقرية في حينه.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: السبت.. قطع مياه الشرب عن مركز ومدينة دسوق في كفر الشيخ 10 ساعات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.