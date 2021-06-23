تراند الفن: السبت.. قطع مياه الشرب عن مركز ومدينة دسوق في كفر الشيخ 10 ساعات

أعلنت الوحدة المحلية، لمركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، عن قطع مياه الشرب عن المركز والمدينة لمدة 10 ساعات السبت المقبل 26 يونيو.

وأضاف بيان صادر عن مجلس ومدينة دسوق، أن سبب انقطاع مياه الشرب عن المركز والمدينة، هو القيام بأعمال غسيل وتطهير وتعقيم المروقات والمرشحات بمحطة مياه محلة أبو علي.

وأكد البيان، أن قطع مياه الشرب سيكون في السادسة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، وأنه سيتم تشغيل المحطة بنصف طاقتها خلال هذه الفترة.

وناشدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، المستشفيات والمنشآت الصحية، والمخابز والمدارس، بأخذ التدابير اللازمة أثناء فترة انقطاع المياه، مؤكدة أنه سيتم إخطار القرى وكذلك أحياء المدينة قبل البدء في عمليات التطهير والتعقيم للتنبيه على المؤسسات والمواطنين بأخذ التدابير اللازمة، والإعلان عن موعد قطع كل منطقة وقرية في حينه.