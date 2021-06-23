تراند الفن: صورة لعادل إمام بلحية طويلة تثير الجدل

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 12:09 صباحاً - أدمن ‏19 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة

صحيفة المرصد : تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للممثل المصري عادل إمام ، ظهر فيها بلحية طويلة برفقة نجله الفنان محمد عادل إمام. واعتقد البعض أن تكون الصورة أحدث ظهور لعادل إمام، لكن الحقيقة هي أن هذه الصورة فوتوشوب ونشرت اشتياقًا له، إذ تعود لحفل زفاف محمد نجل عادل إمام على نوران طلعت، الذي أقيم عام 2018، ولم يكن الأخير حينها بلحية. وفقاً لجريدة “الوفد” المصرية

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