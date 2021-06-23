شوف أقوى عروض بنده الأسبوعية في هايبر بنده Hyper Panda السعودية وخصومات تصل إلى 50%

تتميز مجموعة محلات بندة السعودية بإنفرادها عالساحة منذ سنوات عديدة، منذ انشائها حيث تميزت بالأسعار المتميزة على جميع السلع من أفضل الماركات، فتقدم عروض بنده اليوم، ولمدة أسبوع كامل العديد من التخفيضات المتميزة جداً في بنده الصفحة الرئيسية، ومن خلال بنده اون لاين، وكذلك عبر موقع بندة الرئيسي، وسنوفيكم تفاصيل عروضنا لهذا الأسبوع بالكامل، وهي كالأتي:

عروض بنده الأسبوعية في السعودية

يقدم هايبر بنده العديد من العروض المتميزة جداً خلال شهر يونيو، وخاصة هذا الأسبوع، ومنها: عروض على صابون لليدين من ماركة ديتول Dettol المتميزة لتعقيم كامل لليدين من الجراثيم، والبكتيريا، وكذلك صابون سانتيا لليدين Santia، وعلى الصابون السائل لليدين من منتجات ستوفا Stova، وكذلك عرض مميز على جداً على الماركة المتميزة من صابون لايفبوي Lifebooy لليدين لتطهير أقوى، وكذلك على سائل تطهير اليدين من ماركة صوفي Sofy لتطهير اليدين بالرمان، والجريب فروت.

عروض بنده اليوم

نتابع مع حضراتكم باقي عروض هايبر بندة السعودية لهذا الأسبوع من يونيو، ومنها: عرض مميز على مجموعة صابون الحمام من ماركة لوكس Lux، وكذلك على مجموعة الصابون المنعش من ديتول Dettol المطهر، وكذلك على مجموعة الصابون من Fa فا بروائحه المتعددة، وعلى عبوة سائل تنظيف اليدين من صابون لوكس LUX.

عروض هايبر بنده اليوم

وتتوالى تخفيضات، وخصومات هايبر بنده ماركت Hyper Panda لهذا الأسبوع، ومن ضمنها: عروض بنده ماركت على مستحضرات العناية الكاملة، ومنها: عرض على رول ان مزيل العرق من فا Fa للرجال والسيدات، وكذلك عرض على ستيك مزيل العرق للتبييض من ماركة بيور pure، وكذلك تخفيضات مميزة على بخاخ مزيل العرق من ماركة نيفيا NIVIA وكذلك عرض على الرول أون، وعلى الستيك من نفس الماركة، وكذلك خصومات مميزة على ستيك مزيل العرق من ماركة آرم أند هامر Arm & hammer الرجالي، وعلى كريم السنفرة وتبييض البشرة والوجه من ماركة كاب kap، كما يوجد عرض مميز على ستيك مزيل العرق من ماركة ريكسونا المميزة Rexona، وكذلك العديد من أميز العروض، فتابعونا.