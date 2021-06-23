تراند الفن: بينهم طفلان.. ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة بترعة الحاجر بأسوان

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 01:09 صباحاً - أدمن ‏28 دقيقة مضت آخر الأخبار 17 زيارة

استقبل مستشفى إدفو العام، منذ قليل، مصابي حاث انقلاب سيارة كبوت بترعة حاجر إدفو شمال محافظة أسوان. وتلقى مرفق إسعاف أسوان، إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل “كبوت” بترعة الحاجر، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وتم نقل المصابين وبينهم أطفال إلى مستشفى إدفو العام، لتلقي الرعاية. وتبين أن أسماء المصابين هم: نجلاء عبدالوهاب – 13 سنة، علي محمد بيومي – 5 سنوات، أيمن محمد بيومي – 3 سنوات، محمد عبدالقادر 28 سنة، وفاطمة عيد – 18 سنة.

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