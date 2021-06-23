فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 01:09 صباحاً - استحوذت البنوك الخمسة الكبار في القطاع المصرفي المصري على نسبة 69.5% من إجمالي أصول القطاع المصرفي بنهاية الربع الأول من 2021، حسب تقرير حديث للبنك المركزي المصري.
وسجلت الأصول المملوكة للبنوك الخمسة الكبار 5.254 تريليون جنيه من إجمالي أصول القطاع البالغة 7.554 تريليون جنيه بنهاية مارس 2021.
وبلغت استثمارات البنوك الخمسة الكبار بالأوراق المالية وأذون الخزانة نحو 1.970 تريليون جنيه، من إجمالي استثمارات القطاع البالغة 2.838 تريليون جنيه بنهاية مارس 2021.
وسجلت رؤوس أموال البنوك الخمسة الكبار 98.405 مليار جنيه، لتستحوذ على نسبة 55.3% من إجمالي رؤوس أموال البنوك البالغ 177.920 مليار جنيه.
وبلغت الاحتياطيات للبنوك الخمسة الكبار نحو 212.678 مليار جنيه، والمخصصات نحو 93.791 مليار جنيه بنهاية مارس 2021.
وكيل سكودا في مصر يقرر وقف الحجوزات على جميع الموديلات لحين إشعار آخر
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الأصول المملوكة لأكبر 5 بنوك في مصر تسجل 5.254 تريليون جنيه بنهاية مارس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.