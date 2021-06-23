تراند الفن: الأصول المملوكة لأكبر 5 بنوك في مصر تسجل 5.254 تريليون جنيه بنهاية مارس

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 01:09 صباحاً - استحوذت البنوك الخمسة الكبار في القطاع المصرفي المصري على نسبة 69.5% من إجمالي أصول القطاع المصرفي بنهاية الربع الأول من 2021، حسب تقرير حديث للبنك المركزي المصري.

وسجلت الأصول المملوكة للبنوك الخمسة الكبار 5.254 تريليون جنيه من إجمالي أصول القطاع البالغة 7.554 تريليون جنيه بنهاية مارس 2021.

وبلغت استثمارات البنوك الخمسة الكبار بالأوراق المالية وأذون الخزانة نحو 1.970 تريليون جنيه، من إجمالي استثمارات القطاع البالغة 2.838 تريليون جنيه بنهاية مارس 2021.

وسجلت رؤوس أموال البنوك الخمسة الكبار 98.405 مليار جنيه، لتستحوذ على نسبة 55.3% من إجمالي رؤوس أموال البنوك البالغ 177.920 مليار جنيه.

وبلغت الاحتياطيات للبنوك الخمسة الكبار نحو 212.678 مليار جنيه، والمخصصات نحو 93.791 مليار جنيه بنهاية مارس 2021.

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