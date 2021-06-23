فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 01:09 صباحاً - قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن برنامج هيكلة أسعار شرائح الكهرباء مستمر حتى 4 سنوات مقبلة، موضحا أن الوزارة كانت حريصة على نشر كل بنود برنامج على سنوات الخامسة بداية من تطبيقه العام الماضي، لعدة أسباب في مقدمتها أن تكون الصورة واضحة للجميع ويكون معروفا لديهم كيف سيسير تدرج أسعار الكهرباء خلال السنوات المقبلة. وقال «حمزة»، خلال مداخلة هاتفية، الثلاثاء، مع برنامج «حديث القاهرة» المذاع على شاشة «القاهرة والناس»، إن تدرج أسعار الكهرباء لا يعني أن كل الشرائح سيحدث لها زيادة على مستوى أسعارها. وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء: «مش كله هيكون زيادة، في حاجات ثابتة وحاجات هتنخفض». وأوضح أن الاستهلاك الصناعي في مقدمة الشرائح الكهربائية التي انخفضت أسعارها، متابعا: «ده أقل عن السنة اللي فاتت 10 قروش ومستمر خلال السنين الجاية بنفس السعر بدون أي زيادة»، كاشفا أن هذا كان بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتشجيع الصناعة ودعمها، لافتا إلى أن تلك الشريحة وحدها تسببت في عبء مالي على الموازنة العامة للدولة بحوالي 22 مليار جنيه. وأردف أن إجمالي العبء المالي الذي تتحمله الموزانة العامة للدولة بسبب دعم الكهرباء بمختلف استخداماتها سواء كهرباء المنازل أو المصانع أو للاستخدام التجاري، يصل إلى حوالي 78.6 مليار جنيه، موضحا أن وزارة الكهرباء راعت تقسيم الشرائح بما يحقق عدالة على مستوى الاستخدام المنزلي بالأخص.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: «الكهرباء» عن هيكلة أسعار الشرائح المقبلة: «مش كلها زيادات» (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.