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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 01:09 صباحاً - أدمن 26 دقيقة مضت الوطن 12 زيارة
مولود برج الجوزاء يتسم بالبراعة والذكاء الحاد، يستطيع التأقلم مع كل الظروف، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني
القمر بمواجهة برجك.. لا تصر على العناد فهناك دائما أشياء يمكن أن تتعلمها من الآخرين، فقط اهتم بحماية حقوقك.
حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي
إذا كنت متزوجا حاول أن تهدأ فالصوت العالي لا يحل بل يعقد المسائل مع شريك حياتك.
ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان الراحل حسن حسني، ويوافق تاريخ ميلاده 19 يونيو.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: حظك اليوم الأربعاء 23-6-2021 برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.