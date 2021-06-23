تراند الفن: دراسة: أحماض الأوميجا 3 تساعد في علاج الاكتئاب

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 01:09 صباحاً - كشفت دراسة جديدة أجريت من قبل باحثين بمستشفى كينغيز كوليدج في لندن، أن مكملات زيت السمك تساعد في علاج الاكتئاب والتخفيف من أعراضه.

وأوضحت الدراسة، أن أحماض الأوميجا 3 الدهنية تساهم في علاج التوتر وتحسين الحالة المزاجية للفرد، وذلك فضلًا عن فوائدها وتعزيز صحة القلب، نظرًا لاحتوائها على خصائص مضادة للالتهابات.

واستهدفت الدراسة بعض المصابين باكتئاب حاد، وتم إعطاؤهم جرعة من أحماض الأوميجا 3، لمدة استمرت نحو 12 أسبوعا، ثم تم قياس أعراض التوتر والاضطرابات النفسية قبل وبعد التجربة.

ووجدت الدراسة أن أعراض الاكتئاب لدى المصابين انخفضت بنسبة 64%، وذلك بعد تناول مكملات زيت السمك.

وبينما نوه الباحثون بصعوبة الحصول على جرعة عالية من الأوميجا 3 فقط من أكل الأسماك، ولكن يجب تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على الأحماض.

وقالت أليساندرا بورسيني، الباحثة الرئيسية في الدراسة: “سلطت دراستنا الضوء على الآليات التي تقوم بموجبها أحماض أوميجا 3 بمجابهة الاكتئاب”.

وتابعت “الأمر الذي سيساعدنا في المستقبل على تطوير علاجات لهذا الاضطراب المزاجي”.