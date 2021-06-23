فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 01:09 صباحاً - وقع حادث تصادم أعلى كوبري الجلاء بشارع صلاح سالم، بطريق المطار وعلى الفور تم الدفع بـ10 سيارت إسعاف لنقل المصابين للمستشفيات لتلقى العلاج.
فيما انتقل رجال المرور وتبين من المعاينة، وقوع حادث تصادم بين عدد من السيارات، نتيجة السرعة الزائدة، وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث لتسير الحركة المرورية.
فى سياق آخر لقى 3 أطفال مصرعهم، بعد أن صدمتهم سيارة نقل أمام المدخل الغربي لنفق الشهيد أحمد حمدي، وعلى الفور سيارات إسعاف السويس المتوفين إلى مشرحة مستشفى السويس العام.
تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقت غرفة عمليات مرفق إسعاف السويس، بلاغًا من ركاب السيارات العابرة للنفق والمتجهة إلى شبه جزيرة سيناء، يفيد بوقوع حادث عند المدخل الغربي للنفق، إذ صدمت سيارة نقل 3 أطفال كانوا بجوارها.
ووجه الدكتور محمد طنطاوي، مدير مرفق الإسعاف 3 سيارات لموقع الحادث، وتبين وفاة أحد الأطفال بموقع الحادث، وإصابة طفلين، وجرى نقلهم إلى المستشفى العام، وهم عبدالله صالح عيد 12عاما، مصاب بنزيف بالبطن وارتجاج في المخ، وطفل آخر مجهول الهوية 7 أعوام، مصاب بنزيف في المخ ونزيف داخلي في البطن، وتوفيا بالمستشفى عقب وصولهما متأثرين بإصابتهما البالغة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: حادث تصادم أعلى كوبري الجلاء بطريق صلاح سالم.. وأنباء عن وقوع إصابات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.