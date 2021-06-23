تراند الفن: حادث تصادم أعلى كوبري الجلاء بطريق صلاح سالم.. وأنباء عن وقوع إصابات

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 01:09 صباحاً - وقع حادث تصادم أعلى كوبري الجلاء بشارع صلاح سالم، بطريق المطار وعلى الفور تم الدفع بـ10 سيارت إسعاف لنقل المصابين للمستشفيات لتلقى العلاج.

فيما انتقل رجال المرور وتبين من المعاينة، وقوع حادث تصادم بين عدد من السيارات، نتيجة السرعة الزائدة، وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث لتسير الحركة المرورية.

فى سياق آخر لقى 3 أطفال مصرعهم، بعد أن صدمتهم سيارة نقل أمام المدخل الغربي لنفق الشهيد أحمد حمدي، وعلى الفور سيارات إسعاف السويس المتوفين إلى مشرحة مستشفى السويس العام.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقت غرفة عمليات مرفق إسعاف السويس، بلاغًا من ركاب السيارات العابرة للنفق والمتجهة إلى شبه جزيرة سيناء، يفيد بوقوع حادث عند المدخل الغربي للنفق، إذ صدمت سيارة نقل 3 أطفال كانوا بجوارها.

ووجه الدكتور محمد طنطاوي، مدير مرفق الإسعاف 3 سيارات لموقع الحادث، وتبين وفاة أحد الأطفال بموقع الحادث، وإصابة طفلين، وجرى نقلهم إلى المستشفى العام، وهم عبدالله صالح عيد 12عاما، مصاب بنزيف بالبطن وارتجاج في المخ، وطفل آخر مجهول الهوية 7 أعوام، مصاب بنزيف في المخ ونزيف داخلي في البطن، وتوفيا بالمستشفى عقب وصولهما متأثرين بإصابتهما البالغة.