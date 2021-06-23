فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 02:09 صباحاً - أدمن 14 دقيقة مضت آخر الأخبار 14 زيارة
ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج القبض على مدرس متهم باقتحام مركز شرطة مطاي، التابعة لمحافظة المنيا، وقتل مأمور المركز أثناء قدومه من دولة قطر عبر مطار سوهاج الدولي.
تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج إخطارا من مركز شرطة جرجا، يفيد بتمكن أجهزة الأمن بمطار سوهاج الدولي من إلقاء القبض على أحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية أثناء قدومه من دولة قطر.
وبالانتقال والفحص تبين القبض على “رمضان ي ش ي”، مواليد 21/7/1980 معلم لغة عربية مقيم مركز مطاي – أثناء قدومه من دولة قطر عبر طيران العربية، والمتهم في القضية رقم 8473 لسنة 2013 جنايات مركز مطاي، والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد 25 عاما بتهمة اقتحام مركز شرطة مطاي وقتل مأمور المركز في 2013 والمذكور مصنف ضمن الجماعة الإرهابية.
تم التحفظ عليه بمركز شرطة جرجا تمهيدًا لترحيله إلي محافظة المنيا.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: القبض على مدرس أثناء قدومه من قطر بمطار سوهاج متهم باقتحام مركز شرطة بالمنيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.