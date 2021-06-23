تراند الفن: القبض على مدرس أثناء قدومه من قطر بمطار سوهاج متهم باقتحام مركز شرطة بالمنيا

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج القبض على مدرس متهم باقتحام مركز شرطة مطاي، التابعة لمحافظة المنيا، وقتل مأمور المركز أثناء قدومه من دولة قطر عبر مطار سوهاج الدولي.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج إخطارا من مركز شرطة جرجا، يفيد بتمكن أجهزة الأمن بمطار سوهاج الدولي من إلقاء القبض على أحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية أثناء قدومه من دولة قطر.



وبالانتقال والفحص تبين القبض على “رمضان ي ش ي”، مواليد 21/7/1980 معلم لغة عربية مقيم مركز مطاي – أثناء قدومه من دولة قطر عبر طيران العربية، والمتهم في القضية رقم 8473 لسنة 2013 جنايات مركز مطاي، والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد 25 عاما بتهمة اقتحام مركز شرطة مطاي وقتل مأمور المركز في 2013 والمذكور مصنف ضمن الجماعة الإرهابية.

تم التحفظ عليه بمركز شرطة جرجا تمهيدًا لترحيله إلي محافظة المنيا.