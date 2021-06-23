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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 02:09 صباحاً - يعرف مولود برج العقرب بإخلاصه الكبير لأصدقائه وتقديره لهم، ويبذل كل ما يستطيعه في سبيل مساعدتهم، وتقديم العون لهم في المشكلات التي تواجههم.
وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني
القمر يتنافر مع عطارد في منزلي المال وعليك اليوم أن تخطط لعملك بحكمة وأن تهتم بتحديد ميزانية وأن تراجع مصروفاتك.
حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي
لا تضن بتعاطفك وتفهمك اليوم لتجعل الجميع يقدرونك لشخصك.
ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان أحمد الفيشاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 11 نوفمبر.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: حظك اليوم الأربعاء 23-6-2021 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.