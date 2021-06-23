فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 02:09 صباحاً - أقدمت فتاة من محافظة بورسعيد، في الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء، علي نشر فيديو تظهر فيه داخل سرفيس نقل عام تهاجم فيه شخصا، مدعية أنه تحرش بها.
وقد ظهرت الفتاة في الفيديو تقول للشخص “انت بتعمل أيه في الكرسي شيل الكمامة دي كده وريني وشك”، وتحاول رفع الكمامة من علي وجهه، ويرد الشخص “انتِ قد ابني”، ويحاول المتواجدون تهدئة الفتاة.
وقام “طارق راشد” شقيق الفتاة بنشر الفيديو عبر صفحته الشخصية علي “فيس بوك”، وكذلك صورة الشخص مطالبًا الأصدقاء بمشاركة الفيديو لسرعة ضبط الجاني.
وأكد “راشد” أن شقيقته منهارة من الفعل الذي قام به، ومؤكدًا أنه سوف يحرر محضرًا رسميًا بقسم الشرطة يتهم فيه الشخص بالتحرش بشقيقته وإحداث أذي نفسي بها.
وأستغاث “شقيق الفتاة” بالمجلس القومي للمرأة للتدخل في الأمر، وتداول عدد كبير من مستخدمي “فيس بوك” مقطع الفيديو، الذي يظهر في نهايته صورة واضحة للشخص.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: فتاة تتهم شخصًا بالتحرش بها في “سرفيس” نقل عام ببورسعيد (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.