فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 02:09 صباحاً - المناسبات السنوية كأعياد الميلاد والزواج هي المناسبات الخاصة وتعتبر من أهم أيام في حياة المرأة والكثير من الرجال يهتمون بتجهيز الهدايا للسيدات. ومن المعروف بأن أهم هدية يتم تقديمها للزوجة هي سيارة فاخرة، وتعتبر هدية السيارة للزوجة فى عيد زواجهما هي السيارلة من أحدث الموديلات وتنتشر بين مشاهير العالم وهي عادة موجودة فى جميع دول العالم وخاصة الأثرياء العرب ومشاهير أوروبا ومما لفت الانتباه هذا العام هو أن سيارة مرسيدس بنز الفاخرة من طراز سي 63 آ ام جي اختيرت كأفضل سيارة تقدم بمناسبة عيد ميلاد الزوجة وجاءت فى المرتبة الثانية هي السيارة البنتلي والسبب يعود إلى جمال وأناقة هاتين السيارتين وكذلك الميزات التي تتمتع بها وأهميتها ومواصفات السيارتين. وتستعرض «الوطن» مواصفات السيارة المرسيدس سي 63 اي ام جي تمتلك السيارة محرك قوة 479 حصانا. محرك السيارة ذو 9 سرعات أوتوماتيكية والاندفاع من الإطارات الخلفية تمتاز بالسرعة والتي تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة تمتاز السيارة بالسلامة من مرسيدس بنز آ إم جي عالية الثقة فى الأمان تحتوي السيارة على إطارات قوية وضمان لمدة ثلاث سنوات بعد الشراء. من أهم عوامل الأمان فرامل للإطارات الأربعة ضد نظام الأقفال. التصميم الداخلي والخارجي المتميزان جدا يشدان انتباه الجميع، رجالا وسيدات. وسجلت سعر السيارة المرسيدس ما يقرب من مليون و900 ألف. مواصفات السيارة بنتلي كونتنيننتال جاءت في المرتبة الثانية من سيارات الهداية للزوجة هي السيارة بنتلي كونتيننتال جي تي الجديدة والتى تمتلك محرك بنتلي الشهير W12 TSI سعة 6.0 لتر ثنائي التيربو. بقوة 650 حصانا، مع عزم دوران 664 رطل قدم 900 نيوتن متر – يحقق زيادة بمقدار 24 حصانا عن طراز W12 الحالي. تبلغ السرعة القصوى 208 أميال في الساعة 335 كم/س. تتوفر فى داخل السيارة الرفاهية للسيارة بنتلي شبكة واى فاى للإتصال بالإنترنت و نظام ملاحة جيد و نظام اضاءة مبهر وكراسي فاخرة تساعد علي الاسترخاء وسجلت السيارة البنتلي سعر يبدأ من 10 ملايين و190 ألف جنيه فى السوق المحلية.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: «لو هتهادي المدام».. تعرف على أفضل سيارتين نسائيتين في مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.