تراند الفن: استعادة أراضي حكومية بمساحة 25 ألف متر بجدة

صحيفة المرصد : أحبطت أمانة محافظة جدة ممثلة في بلدية الجنوب الفرعية عدداً من التعديات على الأراضي الحكومية بحي “البركة” والتي أقيمت بشكل مخالف على مساحة قدرت بـ 25 ألف متر مربع وذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة للارتقاء بالخدمات البلدية ومنع المخالفات.

وأوضح رئيس بلدية الجنوب م. أحمد الشافعي أن أعمال الإزالة في نطاق بلدية الجنوب شملت “أحواش” ومباني وستة أسوار، وجميعها مقامة بطرق مخالفة، فيما تأتي هذه الجهود في إطار تحسين الخدمات المقدمة للسكان ومنع المخالفات البلدية وإزالتها بكل أشكالها عبر جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية.

وتشكر أمانة محافظة جدة السكان على تعاونهم في المحافظة على الأراضي الحكومية والتبيلغ عن التعديات والمخالفات البلدية عبر إدارة البلاغات البلدية 940.