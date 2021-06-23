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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 02:09 صباحاً - أدمن 19 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة
صحيفة المرصد : أحبطت أمانة محافظة جدة ممثلة في بلدية الجنوب الفرعية عدداً من التعديات على الأراضي الحكومية بحي “البركة” والتي أقيمت بشكل مخالف على مساحة قدرت بـ 25 ألف متر مربع وذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة للارتقاء بالخدمات البلدية ومنع المخالفات.
وأوضح رئيس بلدية الجنوب م. أحمد الشافعي أن أعمال الإزالة في نطاق بلدية الجنوب شملت “أحواش” ومباني وستة أسوار، وجميعها مقامة بطرق مخالفة، فيما تأتي هذه الجهود في إطار تحسين الخدمات المقدمة للسكان ومنع المخالفات البلدية وإزالتها بكل أشكالها عبر جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية.
وتشكر أمانة محافظة جدة السكان على تعاونهم في المحافظة على الأراضي الحكومية والتبيلغ عن التعديات والمخالفات البلدية عبر إدارة البلاغات البلدية 940.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: استعادة أراضي حكومية بمساحة 25 ألف متر بجدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.