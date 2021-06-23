فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 03:09 صباحاً - أدمن 37 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة
يعلن نادي بيراميدز في مؤتمر صحفي في السادسة من مساء اليوم الأربعاء، بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي، عن تأسيس أول فريق مصري لكرة القدم للمبتورين Amputee Football، في إطار الدور المجتمعي للنادي وتوفير فرصة ممارسة الرياضة وكرة القدم لمختلف الفئات، وفي إطار دعم ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع بالصورة اللائقة.
يحضر المؤتمر الصحفي، المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لبيراميدز، والذي يعلن عن تفاصيل تأسيس الفريق وخطة النادي لدعمه في المرحلة المقبلة، وكذلك الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي، ويحضر من لاعبي الفريق الأول بالنادي، عبد الله السعيد قائد فريق الكرة، وعلي جبر المدافع الدولي.
ويتواجد في المؤتمر، خالد عبد الحفيظ عطية رئيس اللجنة المكلفة بملف فريق الكرة للمبتورين، وقائد الفريق اللاعب سيف محمد سلامة، وأعضاء الفريق حديث العهد للتعريف بهم خلال مراسم المؤتمر الصحفي.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: اليوم.. بيراميدز يعلن تأسيس أول فريق لكرة القدم للمبتورين في مؤتمر صحفي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.