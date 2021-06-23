تراند الفن: اليوم.. بيراميدز يعلن تأسيس أول فريق لكرة القدم للمبتورين في مؤتمر صحفي

يعلن نادي بيراميدز في مؤتمر صحفي في السادسة من مساء اليوم الأربعاء، بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي، عن تأسيس أول فريق مصري لكرة القدم للمبتورين Amputee Football، في إطار الدور المجتمعي للنادي وتوفير فرصة ممارسة الرياضة وكرة القدم لمختلف الفئات، وفي إطار دعم ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع بالصورة اللائقة.

يحضر المؤتمر الصحفي، المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لبيراميدز، والذي يعلن عن تفاصيل تأسيس الفريق وخطة النادي لدعمه في المرحلة المقبلة، وكذلك الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي، ويحضر من لاعبي الفريق الأول بالنادي، عبد الله السعيد قائد فريق الكرة، وعلي جبر المدافع الدولي.

ويتواجد في المؤتمر، خالد عبد الحفيظ عطية رئيس اللجنة المكلفة بملف فريق الكرة للمبتورين، وقائد الفريق اللاعب سيف محمد سلامة، وأعضاء الفريق حديث العهد للتعريف بهم خلال مراسم المؤتمر الصحفي.