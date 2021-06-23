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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 03:09 صباحاً - أدمن 13 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة
صحيفة المرصد: لقيت امرأة لبنانية وبناتها الأربعة مصرعهن إثر تصادم مروع بين 5 سيارات، بسبب طوابير البنزين بمنطقة أوتوستراد السعديات باتجاه العاصمة بيروت .
وكانت الأم وبناتها الأربعة في طريقهن إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت لاستقبال الوالد عماد حويلي القادم من السفر من إحدى الدول الإفريقية بعد غياب طويل. وفقا لوسائل إعلام لبنانية.
وأضافت وسائل الإعلام اللبنانية أن أحد أسباب الحادث كان نتيجة البحث عن محطة بنزين لتزويد السيارة بالوقود فتفاجأت العائلة بطوابير السيارات وسط ظلام دامس بسبب انقطاع التيار الكهربائي.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مأساة أسرة لبنانية .. شاهد : وفاة 5 أفراد من عائلة واحدة في حادث مروع في بيروت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.