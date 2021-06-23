تراند الفن: مأساة أسرة لبنانية .. شاهد : وفاة 5 أفراد من عائلة واحدة في حادث مروع في بيروت

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 03:09 صباحاً - أدمن ‏13 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة

صحيفة المرصد: لقيت امرأة لبنانية وبناتها الأربعة مصرعهن إثر تصادم مروع بين 5 سيارات، بسبب طوابير البنزين بمنطقة أوتوستراد السعديات باتجاه العاصمة بيروت .

وكانت الأم وبناتها الأربعة في طريقهن إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت لاستقبال الوالد عماد حويلي القادم من السفر من إحدى الدول الإفريقية بعد غياب طويل. وفقا لوسائل إعلام لبنانية.

وأضافت وسائل الإعلام اللبنانية أن أحد أسباب الحادث كان نتيجة البحث عن محطة بنزين لتزويد السيارة بالوقود فتفاجأت العائلة بطوابير السيارات وسط ظلام دامس بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

https://al-marsd.com/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Video-2021-06-23-at-2.16.11-AM.mp4

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.