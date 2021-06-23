تراند الفن: عاجل.. إصابة 4 بينهم 3 أطفال في انقلاب سيارة داخل ترعة بأسوان

أصيب 4 أشخاص، بينهم 3 أطفال، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل «كبود»، وسقوطها في ترعة «الحاجر»، بدائرة مركز ادفو، في محافظة أسوان، مساء اليوم الثلاثاء، حيث تم نقلهم إلى المستشفى، وإخطار الأجهزة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقت غرفة إسعاف أسوان إخطاراً بوقوع حادث انقلاب سيارة «كبود»، تقل عدداً من الركاب في ترعة «الحاجر» بإدفو، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، بينهم 3 أطفال، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكشفت مصادر طبية عن أسماء المصابين في الحادث، وهم «نجلاء عبد الوهاب»، 13 سنة، و«علي محمد بيومي»، 5 سنوات، و«أيمن محمد بيومي»، 3 سنوات، و«محمد عبد القادر»، 28 سنة.