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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 03:09 صباحاً - أدمن 30 دقيقة مضت الوطن 13 زيارة
أصيب 4 أشخاص، بينهم 3 أطفال، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل «كبود»، وسقوطها في ترعة «الحاجر»، بدائرة مركز ادفو، في محافظة أسوان، مساء اليوم الثلاثاء، حيث تم نقلهم إلى المستشفى، وإخطار الأجهزة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
تلقت غرفة إسعاف أسوان إخطاراً بوقوع حادث انقلاب سيارة «كبود»، تقل عدداً من الركاب في ترعة «الحاجر» بإدفو، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، بينهم 3 أطفال، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وكشفت مصادر طبية عن أسماء المصابين في الحادث، وهم «نجلاء عبد الوهاب»، 13 سنة، و«علي محمد بيومي»، 5 سنوات، و«أيمن محمد بيومي»، 3 سنوات، و«محمد عبد القادر»، 28 سنة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: عاجل.. إصابة 4 بينهم 3 أطفال في انقلاب سيارة داخل ترعة بأسوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.