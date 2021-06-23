تراند الفن: وزير التموين يكشف تفاصيل إضافة مواليد جدد على البطاقات الشهر المقبل

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 03:09 صباحاً - كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تفاصيل خطة الدولة لإضافة مواليد جديدة لبطاقات التموينية، فذكر أنه اتفق في مجلس الوزراء، أنه طبقًا للحد الأدنى للأجور 2400، سيتم تطبيق من 1 يوليو المقبل، إضافة من ليس لديهم بطاقات تموينية ومرتبهم لا يصل لـ 2400 سواء كان مؤمَّنا عليهم أو ليس مؤمَّنا عليهم، وكذلك إضافة المواليد لديهم إذا كانوا يملكون بطاقات تموينية.

وأضاف «المصيلحي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، على شاشة «إم بي سي مصر»، أنه سيتم أيضًا عمل بطاقات تموينية لمن لا يحصلون من أصحاب المعاشات على 2000 جنيه، أو إدخال بطاقات مواليد لديهم، مناشدًا المواطنين الذين يتقاضون أقل من ذلك بأن يتقدموا بكشف من التأمينات الاجتماعية بالمرتب، بحيث يدخلون ضمن الفئات الأكثر احتياجا.

وعن عدد من سيتم عمل لهم بطاقات جديدة أو إضافة مواليد، رد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك تنسيقا بين الوزارة والتأمينات الاجتماعية من أجل حصرهم، مضيفًا: «التحول الرقمي إن شاء الله خلال سنة، كل صوامع القمح ستكون مميكنة وتبقى مربوطة بشبكة واحدة فايبر، عبارة عن غرفة العمليات شايفة اللي داخل واللي خارج منها وابتدينا نعمل مثال لذلك على صومعة في بنها والنتائج كانت جديدة».

كما تحدث الوزير عن تطوير المخابز وأهمية التحول للغاز الطبيعي، وهذا الأمر يجرى عمله بالتنسيق مع وزارة البترول والتنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع، «المشروع ماشي جيد جدا المفروض نخلص في 30 يونيو، هنخلص في 30 يوليو، هنكون خلصنا 5625 مخبز اتحولوا لغاز السولار يتم استيراده من الخارج بينما الغاز ده إنتاج محلي، وبذلك نقلل الضغط على العملة الصعبة ونهدي من نزيفها، وفي نفس الوقت نحافظ على أن تكون الأسعار دائما مستقرة، كما أن تسخين الخبز بالغاز أفضل من السولار».