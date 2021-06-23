تراند الفن: بـ1.4 مليار جنيه.. “التضامن”: 75% من قروض الوزارة موجهة إلى النساء

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إنها تقدم منظومة التمكين الاقتصادي، لنحو 50 ألف مستفيد، والتي توفر فرص التدريب والتوظيف وتأسيس مشروعات للدخل ووحدات إنتاجية موجهة لعدد 50 ألف مستفيد في 8 محافظات “الفيوم، بني سويف، أسيوط، المنيا، سوهاج، الأقصر، الشرقية والقليوبية”.

وأضافت التضامن الاجتماعي، في تقرير لها، أنها تقدم المساعدة إلى نحو 4200 أسرة في امتلاك أصول إنتاجية من الماشية بالتعاون مع وزارة الزراعة في 8 محافظات “شمال وجنوب سيناء، البحر الأحمر، مرسى مطروح، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية وقنا”، كما أنها قامت بافتتاح مكاتب فرصة للتمكين الاقتصادي في 16 محافظة؛ وذلك لتوفير فرص التدريب والتوظيف وامتلاك أصول إنتاجية لتأسيس مشروعات متناهية الصغر.

وكشفت التضامن، أنها خصصت ما يقرب من 1.4 مليار جنيه، كقروضًا ميسرة لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للنساء، موجه إلى 240.000 مستفيد لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، مع الأخذ في الاعتبار أن 70% من المشروعات تتركز في المناطق الريفية كشكل من أشكال التمكين الاقتصادي، موضحة أن 75% من قروض الوزارة موجهة إلى النساء مقابل 25% موجهة إلى الرجال.

