فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 03:09 صباحاً - أدمن 8 دقائق مضت آخر الأخبار 12 زيارة
قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إنها تقدم منظومة التمكين الاقتصادي، لنحو 50 ألف مستفيد، والتي توفر فرص التدريب والتوظيف وتأسيس مشروعات للدخل ووحدات إنتاجية موجهة لعدد 50 ألف مستفيد في 8 محافظات “الفيوم، بني سويف، أسيوط، المنيا، سوهاج، الأقصر، الشرقية والقليوبية”.
وأضافت التضامن الاجتماعي، في تقرير لها، أنها تقدم المساعدة إلى نحو 4200 أسرة في امتلاك أصول إنتاجية من الماشية بالتعاون مع وزارة الزراعة في 8 محافظات “شمال وجنوب سيناء، البحر الأحمر، مرسى مطروح، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية وقنا”، كما أنها قامت بافتتاح مكاتب فرصة للتمكين الاقتصادي في 16 محافظة؛ وذلك لتوفير فرص التدريب والتوظيف وامتلاك أصول إنتاجية لتأسيس مشروعات متناهية الصغر.
وكشفت التضامن، أنها خصصت ما يقرب من 1.4 مليار جنيه، كقروضًا ميسرة لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للنساء، موجه إلى 240.000 مستفيد لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، مع الأخذ في الاعتبار أن 70% من المشروعات تتركز في المناطق الريفية كشكل من أشكال التمكين الاقتصادي، موضحة أن 75% من قروض الوزارة موجهة إلى النساء مقابل 25% موجهة إلى الرجال.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بـ1.4 مليار جنيه.. “التضامن”: 75% من قروض الوزارة موجهة إلى النساء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.