تراند الفن: محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة مدارس التمريض بنسبة نجاح 100%

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 03:09 صباحاً - اعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، النتيجة العامة للصفوف الثلاثة الأول، والثاني، والثالث، لمدارس التمريض للعام الدراسي 2020-2021 في مختلف مدارس المحافظة، جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وأوضح محافظ بورسعيد، أن نتيجة الصفوف الثلاث لمدارس التمريض «بورسعيد، وبورفؤاد، والنصر»، جاءت بنسبة نجاح 100%، لعدد 527 طالبا وطالبة.

مدارس ومعاهد التمريض تخرج كوادر بشرية مؤهلة للعمل

وأكد محافظ بورسعيد، على أهمية مدارس ومعاهد التمريض في تخريج كوادر بشرية مؤهلة للعمل في مجال التمريض من أجل رفع جودة الخدمات الطبية في جميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، مؤكدا تقديم كل وسائل الدعم للنهوض بمدارس التمريض وتحسين الخدمات المقدمة للمرضى.

المحافظ يشيد بالدور البطولى للأطقم الطبية

وأشاد اللواء عادل الغضبان، بالدور البطولي الذي يقوم به أفراد الأطقم الطبية من أطباء وتمريض وكل العاملين بالمنظومة الصحية.

يذكر أن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، قد اعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية ببورسعيد بمقر مبنى المحافظة باجمالى عدد ناجحين9722 بنسبة نجاح 82،41% وأوضح اللواء عادل الغضبان أنه تقدم لأداء الامتحان ١١ الف و 810 طلاب.

وأعرب المحافظ عن سعادته بأن العشرة الأوائل في الشهادة الإعدادية من البنات وكلهن مدارس حكومية وأنه تم إضافة طالب إلى البنات لإعطاء فرصة لوجود طلاب بنين وأكد المحافظ أن نتيجة الشهادة الاعدادية هذا العام نتاج مجهود أولياء الأمور مع أبناءهم والطلاب فى مذاكرة الدروس حيث الاعتماد على الاستذكار لكن من العام القادم فى الثانوية العامة سيعتمد الطالب على المعلومات فى ظل النظام التعليمي الحديث