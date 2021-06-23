تراند الفن: سفير السعودية بالقاهرة: لا أشعر بالغربة في مصر.. وطننا الثاني

قال السفير السعودي بالقاهرة، أسامة نقلي، إنه دائما يقول إن مصر جاءت إليهم في المملكة العربية السعودية قبل أن نُسافر اليها، «جاءت إلينا بعلمائها ومثقفيها، وأطبائها وثقافتها وفنونها»، موضحًا أنه عندما سافر إلى مصر بعد ذلك لم يستشعر أي نوع من الغربة، وكأنه لم يغادر المملكة، مضيفا: «لذلك عندما نتحدث عن البلد الثاني أعتقد أن مصر بالنسبة لي ولكل السعوديين بالفعل هي الوطن الثاني الذي نشعر فيه بأننا بين أهلنا وإخوتنا ولا نشعر فيه بأي نوع من الغربة».

وأضاف «نقلي»، خلال حواره في برنامج «يحدث في مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، على شاشة «إم بي سي مصر»، أن المملكة العربية السعودية تعيش اليوم رؤية لها أهداف وطريق واضح نحو المستقبل، وتستند على ثروات ما فوق الأرض بعد أن كانت تعتمد على ثروات ما تحت الأرض، وأهم تلك الثروات هي الثروة البشرية، موضحًا أن هناك علاقات تاريخية بين مصر والسعودية، وهناك سلسلة من اللقاءات على مستوى القيادة والحكومة وعلى المستوى الشعبي.

وأشار السفير السعودي بالقاهرة، إلى أننا اليوم نتحدث عن 6000 شركة سعودية، تعمل فى مصر باستثمارات وصلت إلى 30 مليار دولار، و500 شركة مصرية تعمل فى المملكة العربية السعودية، وهناك فرص واعدة في جميع القطاعات تستوجب تعزيز هذه التعاون للشراكة في تلك الاستثمارات، كما أن الحقيقة الثابتة التي نعلمها جميعاً، أن المملكة العربية السعودية تشهد أكبر طفرة تنموية غير مسبوقة في تاريخها وتتحرك بمسيرة سريعة جدا.