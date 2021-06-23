تراند الفن: “اضطرابات في نبضات القلب”.. خطر تناول الشاي للأطفال

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 03:09 صباحاً - أدمن ‏27 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة

تقوم الكثير من الأمهات عند تناولهن كوب من مشروب الشاي، بإعطاء الطفل القليل منه، دون إدراك مخاطر ذلك على صحته، حيث أثبتت الدراسات الحديثة أن هناك مخاطر كبيرة لمشروب الشاي على الاطفال، نظرًا لإحتوائه على الكافيين. وعلى الرغم من وجود انواع من الشاي المفيدة للأطفال، إلا أن هناك انواع اخرى قد تسبب مضاعفات خطيرة لهم، خاصة الغنية بالكافيين، والتي تتمثل في الشارع الاخضر والاسود. أضرار الكافيين على الأطفال:

هناك عدة أضرار تنتج عن تناول الأطفال الشاي، وفيما يلي ابرز تلك الأضرار:

الإصابة باضطرابات في المعدة.

القيء والإسهال.

صعوبة في التركيز.

اضطرابات في نبضات القلب.

ارتفاع معدل ضغط الدم.

الصداع.

الإصابة بالجفاف

العصبية الزائدة.

يمكن الإصابة بالتسمم.

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