تراند الفن: “صداقة”.. قصة قصيرة لمحمد محمود غدية

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 04:09 صباحاً - أخذ يقطع الخبز لقيمات صغيرة يقدمها لكلبه، الذي بدأ يشتد عوده، يغمس اللقيمات في اللبن، يلهث ويقفز علي ركبتيه، لاعقا ذراعه وكفه، كما لو كان يتمتم شاكرًا، الحوار بينهما تغلبه الإشارات المتفق عليها وغير المتفق.

يسافر يوميًا بالقطار، لم يغير طقوسه اليومية، منذ أصبح مديرًا لفرع المؤسسة التي يعمل بها، والتي تبعد عن مسكنه مسافة ليست بالقصيرة، يبتاع الجريدة، لا يشغله منها سوى الكلمات المتقاطعة.

البسكويت مع الشاي، وبعدها تتكدس الدوسيهات والملفات التي تنتظر توقيعه كل صباح، يوزع الابتسامة بالتساوي بين الموظفين، قراراته صائبة فى غير إبطاء حياته منتظمة بدقة.

كلبه هو تميمة الحظ التي تصاحبه مرتين فى اليوم الواحد، وهو يغادر مسكنه حتي محطة القطار، ومثلها فى العودة، الكلب يختال بذيله وأذنيه المهتزة طربًا لرؤية صاحبه، تفضحه عيناه اللامعتان، كلاهما مستمتع بصحبة الآخر.

حتى كان يومًا.. تغيب صاحبه، وعاد القطار دونه، نتيجة الإرهاق الذي أصابه في العمل.

لم يفلح الأطباء في المستشفى الخاص في إنقاذه.

الكلب يرفض أن يغادر المحطة دون صاحبه، رفض أن يأكل بقايا الساندوتش الذي ألقاة له أحد الصبية.

الكلب كل يوم، يراقب القطار، حتى آخر راكب يغادره، يبحث عن صاحبه، دون جدوى، وهو يلهث ولسانه متدلي، بانت عظامه، بعد أن كان يكسوها اللحم، لينطفئ البريق الذى كان يلمع في عينيه، ويلحق بصاحبه.