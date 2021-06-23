تراند الفن: تخطيط شارع السودان من شارع جامعة الدول العربية حتى أسفل كوبري فيصل بالجيزة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 04:09 صباحاً - أدمن ‏4 دقائق مضت آخر الأخبار 5 زيارة

أعلنت محافظة الجيزة عن قيامها بتخطيط شارع السودان في المسافة من شارع جامعة الدول العربية حتى أسفل كوبري فيصل. وتأتي أعمال التخطيط المروري لشارع السودان ضمن أعمال رصف الخطة الاستثمارية بالمحافظة بتوجيهات من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لكي تكتمل منظومة التطوير بالطريق. وفي وقت سابق قام محافظ الجيزة بمتابعة أعمال التطوير الجاري تنفيذها بشوارع النيل السياحي والسودان، لمتابعة نسب تنفيذ طبقة الرصف بالشارع والموقف التنفيذي لباقي الأعمال وفقًا للجدول الزمنى المحدد لها. وتفقد “راشد”، تنفيذ الطبقة السطحية للطريق بشارع السودان للتأكد من الالتزام بكافة المعايير المحددة، موجهًا رؤساء أحياء الدقي والعجوزة ومديرية الطرق بالتأكد من المواصفات الفنية والهندسية، للتنفيذ قبل تسلم الأعمال من خلال لجنة متخصصة وفي حال وجود أي ملاحظات يتم تلافيها فورًا لما للطريق من أهمية حيوية.

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