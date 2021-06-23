تراند الفن: كيف تتوقف عن التفكير السلبي عند حل المشكلات؟

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 04:09 صباحاً - في الكثير من الأحيان، يكون لا مفر من التفكير ومواجهة المشكلات، ولكن الإفراط في التفكير غير المثمر يضيف مشاكل جديدة، لذا إليك بعض الطرق التي تساعدك لمنع نفسك من الإفراط في التفكير، حسب ما ذكر موقع “تايمز أوف إنديا”.

عزز قدراتك على حل المشكلات:-

لا فائدة من التفكير في مشكلة قائمة إلا إذا كنت تهدف إلى إيجاد حل، لذا يفضل في وقت فراغك أن تبحث عن طرق لإثراء قدراتك على حل المشكلات، وفكر في طرق يمكنك من خلالها منع ظهور مواقف معينة أو إذا كنت قد أوقعت نفسك بالفعل في مشكلة، فكر في طرق يمكنك من خلالها التغلب عليها.

شتت انتباهك بأمور أكثر أهمية:-

بدلًا من التفكير في الأفكار التي لا تجني أي فوائد، قم بإلهاء نفسك بالأنشطة المثمرة والتي ستكون مفيدة على المدى الطويل، واقضِ المزيد من الوقت مع الأصدقاء والعائلة أو انخرط في مشروع يثير اهتمامك.

انظر إلى الصورة الأكبر: –

إذا كان هناك شيء يمكنك تعديله، فيجب عليك القيام به دون القلق بشأن ما سيفكر فيه الآخرون عنك، ولن يؤدي الإفراط في التفكير إلا إلى إعاقة قدراتك على التصرف.

مارس التنفس العميق:-

بدلًا من الإفراط في التفكير وجعل عقلك يعاني، خذ نفسًا عميقًا واجعل عقلك وجسمك يتجهان نحو السلام، فبهذه الطريقة سيكون عقلك خاليًا من كل النزاعات وستشعر بمزيد من الاسترخاء والاستعداد للتغلب على مشاكلك.

قدِّر نجاحاتك:-

اعترف بإنجازاتك ونجاحاتك وتدرب على حب الذات وتقدير العمل الشاق الذي بذلته، بدلًا من الإفراط في التفكير، انتبه إلى كل الجهود التي بذلتها.

مشاركة المشاكل مع الآخرين: –

إن مشاركة مشاعرك مع الآخرين وإيصال جميع مشاكلك مع المقربين منك دائمًا ما يجعل قلبك يشعر بالخفة، وقد يساعدك هذا أيضًا في الحصول على منظور جديد للمشكلات وتزويدك بالحل أيضًا.