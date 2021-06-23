تراند الفن: تعرف على فيلم شارك به المخرج عاطف الطيب ممثلا

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 04:09 صباحاً - يُعد المخرج عاطف الطيب واحدًا من أهم مخرجي السينما الواقعية في تاريخ السينما المصرية والعربية، وخلال أعماله السينمائية عمل مع كبار النجوم، وكان ولد عاطف الطيب في 26 ديسمبر عام 1947 بمحافظة سوهاج ينتقل إلى القاهرة ويدرس السينما وتخرج في المعهد العالي للسينما عام 1970 وفي بداية مسيرته الفنية عمل مع العديد من المخرجين كمساعد مخرج مثل يوسف شاهين في فيلم «إسكندرية ليه» عام 1979.

وبالرغم من مسيرة عاطف الطيب الإخراجية المميزة وتقديمه للعديد من الأفلام السينمائية، إلا أنه في بداياته الفنية كان له تجربة مع التمثيل والتي جسَّد من خلالها دورًا صغيرًا.

«أنياب» يقدم عاطف الطيب مساعد مخرج وممثل

خلال عام 1981 عرض الفيلم السينمائي «أنياب» من بطولة علي الحجار، أحمد عدوية، منى جبر، عهدي صادق وطلعت زين وجاء الفيلم من تأليف وإخراج محمد شبل.

وشارك عاطف الطيب بالفيلم كمساعد مخرج، كما جسَّد أيضًا خلال أحداث الفيلم شخصية أحد سائقي التاكسي وهو دور صغير ولكنه جاء مؤكدًا لعشق الفنان والمخرج عاطف الطيب للسينما بشكل عام.

وتحل اليوم الذكرى الـ26 لوفاة المخرج عاطف الطيب، حيث رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 23 يونيو عام 1995 بعد إصابته بأزمة قلبية بعدما أجرى عملية جراحية في القلب، تاركًا وراءه مدرسة سينمائية خاصة به يتعلم منها كل من يعشق السينما، وأفلام أحبها كل عشاق السينما في الوطن العربي.