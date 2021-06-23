تراند الفن: أبرزها أخذ حمام بارد.. نصائح عند الإصابة بضربة شمس

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 04:09 صباحاً - أدمن ‏22 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة

بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة في تلك الأيام، هناك بعض الأفراد الذين يمكن أن يصابوا بضربات الشمس، نتيجة تعرضهم لأشعتها لفترات طويلة، لذا هناك بعض النصائح يجب اتباعها عند الإصابة بضربات الشمس. أعراض الإصابة بضربات الشمس:- – الشعور بالدوار.

– الغثيان والقيء.

– صعوبة في التنفس، وتأثير ذلك على القلب.

– عدم وضوح الرؤية والشعور بضباب في العينين.

– رؤية نقاط سوداء وهمية.

– هلوسة وتشنجات في بعض الحالات الشديدة.

– فقدان الوعي. نصائح هامة عند الإصابة بضربة الشمس:-

إذا كان الشخص يقود سيارة وشعر بالدوار أو الغثيان، لا بد أن يتوقف فورًا ويترك السيارة، لأنها تجمع أشعة الشمس بشكل كبير.

إذا كان الشخص يقود سيارة وشعر بالدوار أو الغثيان، لا بد أن يتوقف فورًا ويترك السيارة، لأنها تجمع أشعة الشمس بشكل كبير. إذا شاهدت حالة اغماء بسبب الشمس، يجب اخذ الشخص إلى مكان ظل، ومحاولة جلوسه بشكل أفقي.

أن تعرض الشخص للقيء، فينصح بإدارة رأسه إلى الجانب، حتى لا يحدث له اختناقًا بسبب القيء.

يفضل وضع كمادات باردة أو مثلجة على مؤخرة الدماغ، أو على منطقة الإبط.

إذا استطاع الشخص الوصول إلى منزله، لا بد من أخذ حمامًا باردًا على الفور.

ينصح باللجوء للطبيب إذا كان الشخص في خطر، اي إذا كان مصابًا بضربة الشمس وهو في الأصل يعاني من مرض في القلب والأوعية الدموية.

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