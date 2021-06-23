تراند الفن: إصابة أمين شرطة انقلبت به دراجته البخارية بالطريق الزراعي في البحيرة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 05:09 صباحاً - أصيب أمين شرطة بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، في الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء، جراء انقلاب دراجة بخارية “موتوسيكل” كان يستقله، بالطريق الزراعي امام مدخل مدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقي اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بوقوع حادث انقلاب موتوسيكل بالطريق الزراعى امام مدخل إيتاى البارود، واسفر عن إصابة هانى.م.ا.م.ج، 42 عاما، أمين شرطة، مقيم إيتاى البارود بكسر مضاعف بالساق اليمنى مع جرح طعنى أسفل الجانب العلوى من الحوض، واشتباه نزيف داخلى واشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصاب إلى مستشفى إيتاي البارود المركزي، وجار عمل الاسعافات الاولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وكان 5 أشخاص أصيبوا بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتروسيكل بمركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقي اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطار من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بوقوع حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة ربع نقل علي طريق النعناعي – النجاح، مما نتج عنه إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

المصابون هم:- هبة عبد المؤمن شحاتة، 20 عاما، اشتباه كسر بالساق اليسري، عادل ثابت عبدالعزيز، 30 عاما، كدمات متفرقة بالجسم، مصطفي عبد المؤمن شحاتة، 11 عاما، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، الدكتورة محمد احمد، 40 عاما، اشتباه كسر بالساق اليسري، هايدي عبدالمؤمن شحاتة، 24 عاما، اشتباه خلف بالكتف الأيمن.

وتم نقل المصابين إلى مستشفي وادي النطرون التخصصي، وجار عمل الاسعافات الأولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.