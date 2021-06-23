تراند الفن: “أم فاهد” تداعب زوجها مبارك الهاجري أمام عدسات التصوير

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 05:09 صباحاً - أدمن ‏30 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أظهر الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، في جلسة تصوير رومانسية جديدة رفقة زوجها مبارك الهاجري.

وظهرت أحلام خلال الفيديو- الذي نشرته عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي- وهي تتبادل مع زوجها رأيهما في جلسة التصوير. ورحبت أحلام بزوجها ليرد عليها قائلا: “أسعدني وأفرحني وأثلج صدري الفوتوسيشن معاكي يا أم فاهد يا حبيبتي”.

وضحكت أحلام من مجاملة زوجها، ومازحته بقولها: “فوتوسيشن، أنا فكرت أثلج صدري شوفتك يا أم فاهد، أديش طالعة حلوة”، ليقبل رأسها اعتذاراً، ويؤكد لها محبته وإعجابه بها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.