تراند الفن: ضبط أحد الأشخاص أثناء محاولته تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 05:09 صباحاً - أدمن ‏26 دقيقة مضت آخر الأخبار 13 زيارة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بقطاع أمن المنافذ، من ضبط أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الإسماعيلية، حال محاولته تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة المختلفة، المخبأة داخل السيارة قيادته أثناء عبوره من الجهة الشرقية. وعُثر بداخل السيارة على 756 طربة لمخدر الحشيش و247 لفافة مختلفة الأحجام من نبات البانجو المخدر، وكمية كبيرة من جوهر الأفيون المخدر وزنت 5 كجم تقريبًا، وهاتف محمول ومبلغ مالى، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، وأقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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