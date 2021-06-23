تراند الفن: أشياء يجب وضعها في الاعتبار قبل صبغ شعرك.. تعرفِ عليها

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 06:09 صباحاً - أصبح صبغ الشعر في المنزل أمر سريع وفعال من حيث الوقت والمال، لكن خطوة واحدة خاطئة يمكن أن تلحق الضرر بكل شيء أسرع من الريح نفسها، ويمكنك الحصول على مظهر الصالون لشعر ناعم ولامع ببساطة عن طريق الالتزام بإرشادات الألوان في المنزل، وفيما يلي بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار عند صبغ الشعر في المنزل.

تجنب الشامبو:-

ينصح بتخطي غسل الشعر بالشامبو قبل استخدام أي لون للشعر، لأن الشامبو لا يساعد الشعر في حماية أو تعزيز صبغة الشعر بأي شكل من الأشكال، كما تعتبر الزيوت الطبيعية الموجودة في شعرك مهمة لحماية فروة رأسك من الحكة التي قد تنتج عن استخدام صبغة الشعر أو التبييض.

تجربة الصبغة:-

خذي قطعة صغيرة من شعرك من النهاية، واختبريها باستخدام صبغة الشعر ولاحظي ما إذا كان اللون ليس فاتحًا جدًا أو داكنًا أو رمادًا.

تلوين الشعر الرمادي: –

من الأفضل اختيار صبغة شعر شبه دائمة عند تلوين شعرك الرمادي حيث أن الصبغة ستندمج مع الحد الأدنى من الضرر.

حساسية الجلد:-

يمكن أن يؤدي تخفيف الصبغة ببيروكسيد الهيدروجين إلى تحييد مستوى الأس الهيدروجيني للأمونيا، وتخفيف آثار التجفيف وتقليل تهيج الجلد، ويجب أن تقرأ التعليمات المدونة على علبة الصبغة وأضف الكمية المناسبة من البيروكسيد لأن الكثير منها يمكن أن يثبط آثار الصبغة.

توقف عن التخفيف دون داع:-

لن يؤدي تخفيف الصبغة الدائمة بالماء إلى تفتيح شعرك أو تخفيفه ببعض الزيت الحراري أو أي منتج آخر لعلاج الشعر لن يحمي شعرك من الصبغة ولكنه سيجعله دهنيًا فقط.

الفازلين في منبت الشعر: –

ضعي طبقة رقيقة من الفازلين على منبت شعرك ثم استمري في صبغ الشعر حسب التعليمات المكتوبة على العلبة، وسيبقي الهلام بقع اللون بعيدًا ولن يسمح لها بالوصول إلى بشرة وجهك، كما سيساعد ذلك في تقليل أي تهيج أو حكة في الجلد.