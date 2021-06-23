تراند الفن: أحد المهندسين بمدينة العلمين: فخورون بالعمل وأسعار الوحدات ليست مرتفعة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 06:09 صباحاً - قال المهندس إبراهيم عبدالهادي، مدير مشروع المدينة الترفيهية في مدينة العلمين الجديدة، إنه دخل هذه المنطقة منذ عامين، وكانت عبارة عن صحراء ورمال، وعمله معه في هذا المشروع آلاف العمال، مشيرا إلى أنه لديه خبرة 16 سنة في الإنشاءات، وسعداء جدًا أن يكون في مصر مثل هذه المشاريع التي وصلت للعالمية بالتصميمات والخدمات، وكل شيء.

وأضاف «عبدالهادي»، في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، الثلاثاء، في تغطية خاصة من مدينة العملين الجديدة، ضمن سلسلة حلقات يقدمها البرنامج عن إنجازات الجمهورية الجديدة، أن هذه المنطقة يوجد بها كل الخدمات التي يُمكن أن يحتاجها المواطن الذي يعيش فيها، لافتا إلى أن هناك ممشى مفتوح لكل الناس، ومطاعم، ومناطق ترفيهية، موضحا أن أسعار الوحدات السكنية ليست مرتفعة ولكنها في نفس أسعار باقي المناطق السكنية في مصر.

وكشف أنهم بنوا حتى الآن 46 مبنى، وكل مبنى مقسم إلى عدة أجزاء، موضحا أنه لم يتخيل أثناء دراسته أن يعمل في مشروع بهذا الحجم في مصر، مشيرا إلى أن التصميمات في هذا المشروع صعبة التنفيذ وتعتبر جديدة على مصر، موضحا أنهم يبلغون كل ما يتم يوميا لجهاز العلمين، مشددًا: «أنا فخور بالعمل في هذا المشروع، ودي حاجة هنفتكرها طول عمرنا».

في السياق، قال الدكتور أحمد عمر، مدير مشاريع العلمين الجديدة والساحل الشمالي، إن شركته تنفذ 6 مشاريع ما بين مشروعات المنطقة الترفيهية، والبرج السكني، الذي يعتبر أعلى برج في منطقة البحر المتوسط، وأيضا مشروع الحي اللاتيني، ومشروع الجامعة، وهذا كله في المرحلة الأولى فقط، ولديهم مشروعات أخرى في المرحلة الثانية، مشددًا على أنهم يعتبرون المدينة حلمًا كبيرًا، ويتعانون لكي ينجزوه ويحققوه، خاصة أن المشروع يعتبر تحديًا على كل المستويات.

أما المهندس إسلام عبدالرحمن، مدير تنفيذ التشطيبات في مشروع الأبراج السكنية بمدينة العلمين الجديدة، إنهم انتهوا من التشطيبات بنسبة 95%، مشيرا إلى أن ممشى مدينة العلمين الجديدة يمتد لـ7 كيلومترات في المرحلة الأولى، وله امتداد آخر يصل إلى 7 كيلومترات أخرى، ويستمر حتى آخر مدينة العلمين، وهو مفتوح لكل الناس، معربا عن فخره بالعمل في المدينة، مشيرا إلى أن شركة المقاولون العرب هي المسؤولة عن تنفيذ الممشى السياحي والبنية التحتية للمدينة ومحطات الرفع، وشبكات المياه والصرف، وكله انتهى.