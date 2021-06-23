تراند الفن: تسبب مشاكل في المعدة والأمعاء.. أطعمة لا يُنصح بتناولها مع فاكهة الكريز

بالتزامن مع بداية فصل الصيف، تظهر فاكهة الكريز اللذيذة ذات المذاق الشهي، حيث أنها تعد من أكثر الفواكة المميزة في موسم الصيف، ويتم تناولها مع بعض الأطعمة، ولكن هناك بعض الأطعمة التي يفضل الابتعاد عنها جنب الكريز.

وينصح الأطباء الأشخاص الذين لا يعانون من مرض السكري أو التهابات المعدة، أن يناولوا كمية محددة من الكريز تصل إلى 200جرام.

ولا يجب تناول الكريز مع الأطعمة الحمضية، والتي تتمثل في العنب، التوت، التفاح والخوخ.

كما ينصح بتجنب خلط فاكهة الكريز مع البقوليات، كما يجب الابتعاد عن تناوله كحلوى بعد طعام الفاصوليا أو العدس.

هذا المزج بين الأطعمة يمكن أن يحدث مشاكل بالغة في المعدة والأمعاء.