فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 06:09 صباحاً - أدمن 17 دقيقة مضت آخر الأخبار 10 زيارة
بالتزامن مع بداية فصل الصيف، تظهر فاكهة الكريز اللذيذة ذات المذاق الشهي، حيث أنها تعد من أكثر الفواكة المميزة في موسم الصيف، ويتم تناولها مع بعض الأطعمة، ولكن هناك بعض الأطعمة التي يفضل الابتعاد عنها جنب الكريز.
وينصح الأطباء الأشخاص الذين لا يعانون من مرض السكري أو التهابات المعدة، أن يناولوا كمية محددة من الكريز تصل إلى 200جرام.
ولا يجب تناول الكريز مع الأطعمة الحمضية، والتي تتمثل في العنب، التوت، التفاح والخوخ.
كما ينصح بتجنب خلط فاكهة الكريز مع البقوليات، كما يجب الابتعاد عن تناوله كحلوى بعد طعام الفاصوليا أو العدس.
هذا المزج بين الأطعمة يمكن أن يحدث مشاكل بالغة في المعدة والأمعاء.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تسبب مشاكل في المعدة والأمعاء.. أطعمة لا يُنصح بتناولها مع فاكهة الكريز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.