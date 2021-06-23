تراند الفن: خطوات وطريقة استخدام دردشة «جوجل» وغرف الاجتماعات الجديدة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 06:09 صباحاً - استبدلت «جوجل» خدمة Hangouts القديمة بدردشة جوجل الجديدة، بالإضافة إلى غرف الاجتماعات لتنظيم العمل وذلك ضمن تطبيق جيميل وليس عبر تطبيق منفصل، كما تقدم جوجل خاصية جديدة تدعى غرف الاجتماعات، وهي تعمل بطريقة مشابهة لغرف مايكروسوفت تييمز.

وتختلف دردشة جوجل عن غرف الاجتماعات في كونها مؤقتة ويمكنها أن تختفي سريعًا، ولكن غرف الاجتماعات تكون دائمة أكثر وهي تصلح لاجتماعات العمل الرسمية.

كما يمكنك عمل غرف اجتماعات وغرف دردشة بأي عدد ترغب فيه واستخدامها مباشرةً من تطبيق جيميل على الهاتف أو الحاسوب.

وتستعرض «الوطن» طريقة استخدام دردشة جوجل عبر الهواتف المحمولة، وفقًا للبوابة العربية للأخبار التقنية Aitnews على النحو التالي:

طريقة استخدام دردشة جوجل عبر الهواتف المحمولة

– افتح تطبيق جيميل، ثم قم بالضغط على الثلاث نقاط للوصول إلى الإعدادات.

– بعد ذلك اختر تطبيقك ثم اختار الإعدادات العامة، وعندما تصل إلى هذه القائمة فإنك تجد اختيار إظهار الدردشة والغرف.

– وعندما تنتهي من تفعيل هذه الخواص، قم بإغلاق التطبيق ثم إعادة فتحه مجددًا حتى تعمل مباشرةً.

وبعد ذلك تجد واجهة التطبيق اختلفت قليلًا، وتجد أمامك علامة جديدة في الأسفل لاستخدام الدردشة والغرف، ويمكنك استخدام دردشة جوجل مباشرةً بعد الضغط على العلامة الخاصة بها، ثم البحث عن مستخدم بعينه أو عمل غرفة جديدة.

كما تستطيع إنشاء مجموعة دردشة جديدة عبر إضافة المزيد من المستخدمين بعد إضافة المستخدم الأول، كما تعمل الغرف بطريقة مشابهة للدردشة، إلا أنّ الفارق الرئيسي هو أنك مع الغرف تحتاج لإنشاء الغرفة ثم تسميتها، وبعد ذلك تقوم بإضافة المستخدمين، ويمكنك إرسال دعوة الغرف لأي شخص في جهات اتصالك أو عبر البريد الإلكتروني الخاص بهم.

تفعيل الدردشة والغرف عبر المتصفح

تستطيع أيضًا تفعيل خاصية الدردشة مباشرةً عبر موقع بريد جيميل الإلكتروني، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

– التوجه إلى صفحتك الشخصية في بريد جيميل، ثم الوصول إلى الإعدادات وبعد ذلك الضغط على عرض جميع الإعدادات.

– اختر الدردشة من قائمة الإعدادات من الأعلى، ثم قم باختيار دردشة جوجل بدلًا من تطبيق Hangouts الكلاسيكي.

– ويمكنك تغيير مكان الدردشة من خلال هذه الإعدادات أيضًا، وبعد أن تنتهي قم بحفظ الإعدادات، تجد أمامك تطبيق الدردشة متاحًا بعد أن تنتهي الصفحة من التحديث.

– وتستطيع بدء الدردشة عبر البحث عن إسمه عبر مربع البحث الموجود في أعلى الشاشة، كذلك يمكنك بدأ الغرف من القائمة الموجودة في الجهة اليسرى للشاشة.