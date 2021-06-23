تراند الفن: جورج وسوف يفاجئ المحتجين في بيروت.. وهكذا جاءت ردة فعلهم

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 06:09 صباحاً - أدمن ‏25 دقيقة مضت المرصد 10 زيارة

صحيفة المرصد: فوجئ عدد من المحتجين اللبنانيين، مساء أمس الثلاثاء، بمرور سيارة نجم الغناء السوري جورج وسوف من موقع احتجاجهم.

وكان عدد من من المحتجين يقطعون مسلكي أوتوستراد طرابلس بيروت عند جسر البالما بالحجارة والعوائق والسيارات، فيما كان آخرون يقطعون “طلعة المشروع – القبة”، احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار وتردي الأوضاع المعيشية وصعوبة الحصول على المحروقات.

وأثناء قطع أوتوستراد البالما، تصادف مرور سيارة الفنان جورج وسوف، الذي فاجأ المحتجين وطلب منهم السماح له بالمرور.

فيما حرص عدد من الشبان المتواجدين في المكان على التقاط صور تذكارية مع وسوف، وتأدية عدد من أغانيه الشهيرة. كما طالبوا الفنان بـ”الوقوف إلى جانبهم “.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.