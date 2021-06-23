تراند الفن: نسب تعاطي المخدرات بسوهاج.. الحشيش الأكثر تعاطيا بنسبة 89.2%

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 06:09 صباحاً - قال عمرو ‬‪عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إن الوضع الراهن لمشكلة تعاطى المخدرات فى محافظة سوهاج وفقا لنتائج المسح القومي الشامل عام 2020، كشف مايلي: – أكثر المواد المخدرة انتشارا الحشيش بنسبه 89.2 % والترامادول 15.4% والبانجو 10.2% والأيفون 6.7% وابيتريل 2.6% واستروكس1.0% ونسبة التعاطي المتعدد «تعاطى لكثر من مادة مخدرة» 20% – تعاطى الأدوية والمواد المخدرة بالمحافظة جاء بنسبة 12%، منهم 5% يتعاطون بشكل متقطع و7% يتعاطون بشكل منتظم. وأوضح عثمان، أنه خلال الفترة من شهر مارس 2021 وحتى الآن تم افتتاح «بيت التطوع» بجامعة سوهاج وتنفيذ برامج لتوعية الطلاب بأضرار تعاطى المخدرات على مدار الترم الثاني من العام الدراسي الجاري تمثلت فيما يلي: – استهداف 5000 طالب وطالبة لحمايتهم من الوقوع فى براثن الإدمان. – تنفيذ دورة تدريبية تضم 250 قيادة شبابية جامعية لضمهم لمتطوعي الصندوق ومشاركاتهم في تنفيذ خطة عمل الصندوق بالمحافظة. – تنفيذ برنامج لتوعية الشباب والأسر بـ 25 مركز شباب باستهداف حوالي 2400 شاب وأسرهم. – تدريب 111 رائدة ريفية وتدريب 150 شابا وفتاة من مختلف مراكز المحافظة بالتعاون مع الشباب والرياضة من خلال 4 ورش عمل. – تدريب 70 أخصائيا نفسيا واجتماعيا بالتعاون مع التربية والتعليم وتنفيذ 12 لقاء بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار باستهداف حوالي 1500 شخص من مدرسين محو الأمية. – استهداف 150 موظفا وفلاحا وتنفيذ 4 مبادرات ميدانية بمدينة ومركز سوهاج استهدفت حوالي 3000 مواطن وسائق للتوعية بأضرار تعاطى المخدرات، بالتعاون مع مديرية الزراعة حول التوعية بأضرار الإدمان. إيقاف الموظف الذى يثبت تعاطيه للمواد المخدرة عن العمل – الكشف على 7,657 موظفا بالجهاز الإداري بالمحافظة بنسبة حالات إيجابية 2.9% ويتم إيقاف الموظف الذي يثبت تعاطيه للمواد المخدرة عن العمل وإحالته إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. – الكشف على 2,302 سائق حافلة مدرسية بنسبة حالات إيجابية 7%. الكشف على 869 سائقا بكمائن المرور بنسبة حالات إيجابية 2.9% ويتم تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر. الخط الساخن لعلاج الإدمان بالصندوق تلقى 1758 طلبا علاجيا من أبناء محافظة سوهاج خلال الفترة من «1 يناير 2020 وحتى الآن».

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: نسب تعاطي المخدرات بسوهاج.. الحشيش الأكثر تعاطيا بنسبة 89.2% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.