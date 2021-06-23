تراند الفن: “تموين الإسكندرية”: ضبط مصنعين لزيوت الفرامل والألبان المغشوشة مجهولة المصدر

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 06:09 صباحاً - قال المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بمحافظة الإسكندرية: إنه تم ضبط مصنع بمنطقة مرغم لحيازته زيوت فرامل دون بيانات، يقوم بتعبئتها فى عبوات تحمل أسماء ماركات مختلفة ومنشأ مختلف، مشيرًا إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات.

وأضاف وكيل وزارة التموين أنه فى إطار تشديد الرقابة على المصانع، حفاظا على المواطنين من الغش التجاري والتدليس، فقد قامت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة ومحمد شبور بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين بشن حملات على نطاق الإدارة.

وأوضح أنه تم ضبط مصنع بمنطقة مرغم لحيازته زيوت فرامل دون بيانات، يقوم بتعبئتها فى عبوات تحمل أسماء ماركات مختلفة ومنشأ مختلف، مشيرًا أنه تم التحفظ على 3120 علبة زيت فرامل bin oil مجهولة المصدر، و12096 علبة زيت فرامل index مجهولة المصدر.

وأضاف، وكيل وزارة التموين، أنه تم التحفظ على، 2688 علبة زيت فرامل matix مجهولة المصدر، بالإضافة إلى 5000 لتر زيت فرامل دون بيانات على البراميل، وكمية 4200 لتر زيت فرامل مجهول المصدر.

وأشار إلى أن الحملة تمكنت من ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج اللبان والحلوى بمنطقة عبد القادر، وتم التحفظ على 25 كجم بودرة تلك مجهولة المصدر، و102 صندوق × 30 علبة بالصندوق الواحد لبان، و20 ألف علبة فارغة مجهزة للتعبئة.

وأكد وكيل وزارة التموين أنه تم التحفظ علي الكميات المضبوطة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على النياية.