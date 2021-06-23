تراند الفن: شريف دسوقي لـ«الوطن» يكشف عن مشاريعه المستقبلية بعد بتر ساقه

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 06:09 صباحاً - تحدث الفنان شريف دسوقي عن الأعمال التي يريد أن يقدمها خلال الفترة المقبلة، عقب عملية بتر ساقه التي خضع لها مؤخرا.

وقال دسوقي لـ«الوطن»: سوف أعمل في فكرة المسرح الجديد كحكاء، وأقدم عملا واحدا في السينما، وبعد مسلسل «100 وش» الجزء الثاني لم أقدم دراما مرة أخرى، وذلك لعدة أسباب منها تأخير السيارة التي يرسلها الإنتاج لي، ثم أفاجأ أنها سيارة اكسسوارات، وخلال تصوير في شهر رمضان كنت أنتظر وجبة الفطار مثل أي شخص، ومعاملة غير محببة بالنسبة لي، بالإضافة إلى عدم دفع مستحقاتي المالية كاملة.

وأضاف، «كنت أقدم أرخص ورشة تمثيل 300 جنيه للفرد الواحد، وكل ماحصلته منذ ذلك، شباب تنادي باسمي مدى الحياة».

مشاريع شريف دسوقي المقبلة

وكشف شريف دسوقي عن مستقبله الفني خلال الفترة المقبلة، بعد بتر ساقه، ودخوله أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج والتأهيل النفسي، حتى يقوم بتركيب الطرف الصناعي، ويعود لمزاولة نشاطه من جديد.

وقال دسوقي: «عندي فيلم روائي قصير مع طلبة المعهد العالي للسينما، هروح لهم من أجل التصوير خلال الأسبوع المقبل لأن المشاهد معظمها وأنا جالس».

وبشأن مشاريعه الأخرى أوضح دسوقي لـ«الوطن»: «المشاهد التي بها حركة سينتظرون شهر ونصف، مر منها 25 يومًا، وسيتم تركيب الطرف الصناعي ثم أقوم بجلسات العلاج الطبيعي».

شريف دسوقي بعد بتر ساقه: الحمد لله قطعوا حتة صغيرة

كان الفنان شريف دسوقي، قال في أول حوار لـ«الوطن»، إنه عندما كان في مرحلة الإفاقة من «البنج» سمع الأطباء يقولون: «مين هيقول له إن رجله اتقطعت»، فعلمت ما حدث لي، وحركت يدي من تحت الغطاء وقلت: «الحمد لله قطعوا حتة صغيرة».

وتابع: «أول شيء فكرت فيه وقتها أنني أريد الوضوء والصلاة وشكر الله سبحانه وتعالى، لأنني لست طمعاناً في الدنيا، ولا أريد أن أتنافس مع أي شخص على أي شيء».