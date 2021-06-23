تراند الفن: تعرف على أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 23 يونيو 2021

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 07:09 صباحاً - ارتفعت أسعار الأسمنت خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث سجل سعر الأسمنت المسلح 805 جنيها، في حين سجل سعر أسمنت المعلم 768 جنيها، وارتفع سعر أسمنت الصخرة إلى 775 جنيها، وسجل سعر أسمنت السويدي 808 جنيه.

وبلغ سعر أسمنت السويس 803 جنيه وارتفع سعر أسمنت حلوان إلى 820 جنيه، فيما سجل سعر أسمنت العسكري بني سويف 760 جنيها، وبلغ سعر أسمنت سيناء 770 جنيها، فيما سجل سعر أسمنت المسلة 773 جنيها.

وبلغ سعر الأسمنت الأبيض 2500 جنيه، وتراوح سعر الأسمنت سوبر رويال وسوبر سيناء بين 2390 و2460 جنيه.

وتنتج مصر أكثر من 80 مليون طن من الأسمنت، بينما يبلغ حجم الاستهلاك في السوق المحلي 50 مليون طن، مما يخلق فائض في الإنتاج يتجاوز 30 مليون طن

و كشفت بيانات المجلس التصديري لمواد البناء عن زيادة معدل الصادارت من الأسمنت خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، لتصل لنحو 36 مليون دولار مقابل 26 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، واستحوذت 7 دول على نحو 86 % من الصادرات خلال تلك الفترة، حيث تصدرت ليبيا قائمة هذه الدول و26 % من إجمالي الصادرات، وبلغت قيمتها 9.3 مليون دولار، بينما استحوذت كينيا على 20 % من الصادرات بقيمة 7.1 مليون دولار، بينما جاءت السودان في المرتبة الثالثة وبلغت نسبتها 19.7 % من إجمالي الصادرات بقيمة 7.1 مليون دولار، ثم غانا بنحو 7.26 % بقيمة 2.61 مليون دولار.