تراند الفن: وزير الري المصري يكشف عن استعداد بلاده للتصدي لصدمة كبيرة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 07:09 صباحاً - أدمن ‏17 دقيقة مضت المرصد 10 زيارة

صحيفة المرصد: قال وزير الري المصري محمد عبد العاطي إن مصر تستعد للتعامل مع صدمة مائية لم تشهدها منذ خمس سنوات، عبر مشروعات مختلفة لإدارة المياه.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “حديث القاهرة” أن مشروع تبطين الترع على مستوى الجمهورية يمثل المستوى الأول في التعامل، فيما يمثّل المستوى الثاني تبطين المساقي داخل الأراضي الزراعية، ما يحل إعاقة حركة المياه نتيجة قوة الأرض، وأيضًا حركة المياه في الترع وهو ما يساهم في تقليل فواقد المياه.

وأشار أن المستوى الثالث يتمثل في الري بالتنقيط بدلًا من الري بالغمر أو استخدام طرق مكلفة مثل التسوية بالليزر، مشيرًا إلى أن المستوى الرابع هو الري الذكي الذي سيتم تطبيقه في أبسط صوره داخل المساحات الصغيرة.

وأوضح أن هذه التقنية تعتمد على قياس نسبة الرطوبة في الأرض، وتُظهِر للفلاح حاجة الأرض للري إذا كانت جافة أو عدم الحاجة للري إذا كانت بها مياه زائدة، لافتًا إلى منح كل فلاح مجسًا لاستخدامه في هذه التقنية.

وأضاف بأن هناك مليوني فدان في شمال الدلتا لا يمكن استخدام لها الري الحديث، لكن سيتم إجراء تبطين للمساقي، معتبرًا كل هذه الجهود بأنها ثورة في إدارة المياه في مصر.

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