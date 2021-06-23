تراند الفن: جهاز استنشاق الربو يساعد في مواجهة كورونا: بارقة أمل جديدة بريطانية

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 07:09 صباحاً - يحاول العلماء باستمرار التوصل لأحدث الأساليب للتصدي إلى فيروس كورونا المستجد، في ظل سباق التطعيم، حيث تم التوصل إلى أن أجهزة الاستنشاق المخصصة لمرضى الربو يمكن أن تسرع من تعافي مرضى «كوفيد-19».

بارقة أمل.. جهاز استنشاق الربو يساعد في التعافي من كورونا

وفقا لصحيفة «ذا صن» البريطانية، توصل أطباء إلى أن استخدام أجهزة الاستنشاق المخصصة لمرضى الربو يمكن أن تسرع من تعافي مرضى «كوفيد-19»، وهو ما يعتبر بارقة أمل جديدة لإنهاء الإغلاق في بريطانيا.

وقال الخبراء البريطانيون إن متوسط المدة التي يمكثها مرضى كورونا في المستشفيات البريطانية 8 أيام، فيما تقلل أجهزة استنشاق الربو تلك المدة بواقع ثلاثة أيام.

واقترح الأطباء استخدام أجهزة الاستنشاق لمرضى كورونا على أساس كل حالة، حيث أبلغ وزراء في الحكومة البريطانية نوابا في مجلس العموم، حيث يطالب البرلمانيون الحكومة بتوسعة نطاق استخدام هذه الأجهزة.

وترى وزارة الصحة البريطانية أنه تمت تجربة ذلك العلاج على عدد من مرضى كورونا الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، ولم يدخلوا المستشفيات، وأيضا على مرضى يبلغون 50 عاما فأكثر ويعانون من ظروف صحية معينة، لكنها لم تعتبره علاجا عاما لكل مرضى كورونا في بريطانيا.

دراسة لأكسفورد: أجهزة الاستنشاق تسرع التعافي من كورونا

وفي تجربة لجامعة أكسفورد أثبتت أن المرضى الذين تلقوا علاجا بأجهزة الاستنشاق أصبحوا أفضل بشكل أسرع، وكانوا أقل عرضة للدخول إلى المستشفى.

وفي أبريل الماضي، شكَّل فريق من كبار العلماء من جامعة بريستول البريطانية، شركة جديدة لتطوير علاجات رائدة وحاصلة على براءة اختراع جديدة محتملة لفيروس كورونا، بعد التوصل إلى أن العلاجات من المحتمل أن تكون «مضادات فيروسات لعموم كورونا»، والتي تشمل بخاخ الأنف، وجهاز الاستنشاق المستخدم في حالات الربو.

استشاري مناعة: جهاز استنشاق الربو ساعد مرضى كورونا في التعافي

فيما أكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري المناعة، أن جهاز الاستنشاق للربو فعال بالفعل ضد فيروس كورونا، كونه يتضمن كورتيزون موضعي، يكسب المرضى حماية أكبر ضد المرض.

وأضاف الحداد، لـ «الوطن»، أن استخدام ذلك الجهاز الذي يتضمن الكرتيزون، يقلل من التفاعلات التي يشببها الفيروس بالرئة أثناء دخول بها، لأنه بيحتوي على نسبة من الكرتيزون الموضعي ما يحمي الرئة من مضاعفات كورونا من التليف والالتهاب ويقلل الدخول إلى المستشفيات والعناية المركزة.

وتابع أن أجهزة الربو والاستشناق وموسع الشعب الهوائية، يمنحوا مصابي كورونا حماية أكبر للرئة، مشيرا إلى أن ذلك الجهاز ساعد في حماية مرضى الربو الذين تعرضوا للإصابة بكورونا.

كما لفت إلى وجود دراسات سابقة على بخابات الأنف والصدر، الذين ثبت أنهم يمنحنون حماية أكبر لمصابي كورونا، موضحا أن استخدام تلك الأجهزة يجب أن يتم وفقا لتعليمات الطبيب المعالج.