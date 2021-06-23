تراند الفن: الطب الشرعي: زوجة الأب خنقت الطفلتين وألقت جثتيهما من أعلى عقار

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 07:09 صباحاً - الدليل الفني وهو تقرير الطب الشرعي دائما هو الحكم في جميع القضايا التي تعرض عليه، حيث إنه صاحب الدليل الفني الدامغ والذي يحتكم للعلم والأدلة المادية، وكانت آخر قضية غيَّر فيها الطب الشرعي مجرياتها تماما، هي اكتشاف قضية قتل طفلتين في منطقة العامرية بالإسكندرية.

تشريح جثة

وقال مصدر بالطب الشرعي إنه تلقى قرارا من النيابة العامة بالكشف على طفلة 3 سنوات سقطت من أعلى منزلها أثناء لهوها، وهذا ما جاء في أقوال والدها وعمتها أمام النيابة العامة، وأضافت عمتها أنها كانت تجلس في شقتها بالطابق الأرضي، وبمجرد حدوث ارتطام على الأرض فتحت شباك الشقة ووجدتها جثة هامدة، وهنا بدأ الشك يعرف طريقه إلى الطبيب الشرعي، وطلب استدعاء عمة الطفلة المتوفاة، وبسؤالها هل استغرف فتح الشباك وقتا كبيرا بعد سماع الصوت، فردت حوالي 20 ثانية، وهنا ذهب الطبيب الشرعي إلى مشرحة كوم الدكة وشرَّح الجثة.

الطب الشرعي: الطفلة قُتلت

وكانت المفاجأة أن الطفلة ماتت بسبب إسفكسيا الخنق، وليس بسبب سقوطها من الطابق الرابع أثناء لهوها أعلى سطح منزلها، وأوضح المصدر أن فريق البحث بدأ في جمع المعلومات والتحريات حول الواقعة، وأثناء البحث حضرت والده الطفلة واتهمت زوجه أبيها بالتسبب في وفاة طفلتيها دون أن تعرف أن التقرير توصل إلى وجود شبهة جنائية في الواقعة.

زوجه الأب قتلت الطفلتين

وعلى الفور تم القبض على زوجة والد الطفلة المجني عليها، وبمواجهتها بدأت تنكر في البداية وبعد 9 ساعات تحقيق اعترفت بقتل الطفلتين وأضافت الغيرة هي الدافع وراء قتلهما بسبب اهتمام زوجها بطفلتيه وتركها ففكرت أن تتخلص منهما حتى يتفرغ لها، وأوضحت أنها كانت أنها قتلت شقيقتها الأكبر منها 9 سنوات قبل شهرين حيث قامت بخنقها بواسطة قماشة مبللة ثم كانت تلقي بالجثة من أعلى العقار، وأردفت بأن الطفلة الصغيرة 3 سنوات قتلتها بذات الطريقة، وتم حبسها وجار مناقشتها لمعرفة ما ارتكبته من جرائم أخرى وفحص كل علاقاتها الأسرية.