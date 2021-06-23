تراند الفن: اليوم.. بدء حجز أضاحي عيد الأضحى 2021 من منافذ وزارة الزراعة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 07:09 صباحاً - تفتح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، ممثلة في قطاع الإنتاج، باب حجز أضاحي العيد 2021 والتي تم تحديد سعرها بأقل من السوق بواقع 52 جنيها للكيلو القائم في الجاموس و58 جنيهاً للكيلو القائم في العجول البقرية و60 جنيهاً للكيلو القائم من الخراف.

وقال الدكتور ممدوح السباعي، رئيس قطاع الإنتاج، لـ«الوطن»، إنه بناء على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تم تخفيض سعر الكيلو جنيهين عن أقل سعر تم رصده في المحافظات سواء كان الوجه القبلي أو البحري وذلك للتخفيف عن المواطنين وتوفير لحوم وأضاحٍ بسعر عالٍ.

وتابع أنه سيتم الحجز للمواطنين بمقدم حجز والتسليم في اي وقت يحدده المواطن، وسيكون الدفع إلكترونيا من خلال منافذ القطاع سواء كانت قطاع الإنتاج أو في جزيرة الشعير التي تتواجد بها الأضاحي، لافتاً إلى إعلان حالة الطوارئ القصوى استعدادا لاستقبال عيد الأضحى 2021، وتوفير أعداد وفيرة من رؤوس الماضية والخراف من الأصناف البلدية.

موعد حجز أضاحي عيد الأضحى 2021

وأضاف أنّ تربية عجول الأبقار والأغنام والجاموس والخراف في مزارع قطاع الإنتاج، تُطبق معايير جودة عالية تتمثل في توفير أعلاف مطابقة للمواصفات البيطرية التي يضعها خبراء القطاع من بيطريين ومربين، ويتم التغذية وفق نظام غذائي خاص يحقق مصلحة المستهلك في تصفية لحوم عالية، فضلاً عن خضوعها لمنظومة بيطرية تعتمد على التنسيق بين القطاع ومركز البحوث الزراعية للإشراف البيطري على جميع الأضاحي المطروحة بمنافذ القطاع.

ولفت إلى التشديد على رفع درجة الاستعداد القصوى بمنافذ الوزارة لتوفير السلع الغذائية التي يحتاجها المواطنون خلال فترة العيد ومن بينها اللحوم، حيث تم تحديد لحوم بلدية بسعر 115 جنيها للكيلو البقري و110 جنيهات للضأن، كما يتم توفير السلع الأخرى من أرز وزيت وسكر وخضروات وفاكهة وأسماك ودواجن وغيرها.