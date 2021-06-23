تراند الفن: تعرف على تفاصيل أبرز ملامح مشروع «سور مجرى العيون» بمنطقة الفسطاط

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 07:09 صباحاً - أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الانتهاء من تشطيب واجهات عدد من العمارات، واكتمال الهيكل الخرساني لعدد آخر من العمارات الجاري تنفيذها بمشروع تطوير منطقة «سور مجرى العيون»، بمحافظة القاهرة، كما يجرى بالتوازى تنفيذ أعمال تشطيب الوحدات السكنية، «الوطن» تنشر خلال التقرير التالي أبرز ملامح مشروعات تطوير منطقة سور مجرى العيون، وهي كالتالي:

المشروع يأتي ضمن تطوير منطقة «الفسطاط» بمحافظة القاهرة

1 – يضم مشروع تطوير «منطقة سور مجرى العيون» تنفيذ 79 عمارة تراثية بارتفاعات تتراوح بين أرضي و3 أدوار، وأرضي و4 أدوار، وأرضي و5 أدوار، وأرضي و6 أدوار، وتضم 1924 وحدة سكنية، و18 وحدة تجارية بالدور الأرضى ببعض العمارات، بجانب تنفيذ مول تجاري إداري ترفيهي، على مساحة 51 ألف متر مربع، كما يضم مطاعم وسينمات، وغيرها من الأنشطة، وجراج يسع 1355 سيارة، بالإضافة إلى مسرح رئيسى مكشوف أمام المول.

2 – المشروع يأتي ضمن تطوير منطقة «الفسطاط» بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار تطوير القاهرة التاريخية وعودتها لممارسة دورها التاريخي والحضاري والثقافي.

إهتمام رئاسي بمشروعات سور مجرى العيون و عين الصيرة تطوير الفسطاط

كان المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والمهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، تفقدا سير الأعمال بمشروع تطوير “منطقة سور مجرى العيون”، ومتابعة أعمال تشطيب بعض العمارات السكنية، كما التقيا بمديري شركات المقاولات المنفذة للمشروع، وإستشارى المشروع، وطالبوهم ببذل المزيد من الجهد، والإسراع بمعدلات تنفيذ المشروع، نظرا لخصوصيته الشديدة، وإهتمام القيادة السياسية به.

مشروع تطوير «بحيرة عين الصيرة» يشمل تنفيذ ممشى سياحي حول البحيرة بطول 2500 متر طولي ومنطقة مطاعم

وتجول نائب وزير الإسكان ومرافقوه بموقع مشروع تطوير «بحيرة عين الصيرة» لتفقد تنفيذ الأعمال، والتى تشمل تنفيذ ممشى سياحى حول البحيرة بطول 2500 متر طولى، ومنطقة مطاعم، وجزيرة إستوائية وسط البحيرة، ومسرح مكشوف، ومناطق خضراء، وبرجولات خشبية، و5 مجموعات نوافير عائمة داخل البحيرة، ومحطة معالجة لمياه البحيرة، ومن المتوقع أن تتحول المنطقة بالكامل إلى منتجع سياحي مبهر، يجذب إليه آلاف السائحين.