تراند الفن: ضوابط الأعلى للإعلام للبرامج الدينية.. بينها «عدم إثارة قضايا خلافية»

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 07:09 صباحاً - من بين الضوابط التي وضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فيما يتعلق بتنظيم عمل البرامج، تلك المتعلقة بـ البرامج الدينية، حيث أعلن المجلس العام الماضي ضوابط البرامج الدينية والطبية والرياضية وبرامج التوك شو، وقال إن ذلك يأتي «في إطار حرص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على ضبط المشهد الإعلامي من حيث الالتزام بالمهنية باعتبارها ركيزة من ركائز تقدم الإعلام و تطوره، بهدف إرساء معنى المسؤولية الإعلامية والقيم الأخلاقية أثناء ممارسة الإعلامي لعمله، وإرساء لخطاب إعلامي تنموي يعلي من شأن الوطن ولا يحرض على التمييز والعنف والكراهية». ضوابط البرامج الدينية وشملت ضوابط البرامج الدينية على 6 بنود نصت على الآتي: 1- أن يكون مقدم البرامج الدينية ملما بالقضايا الدينية. 2- أن يكون لديه قدر من حفظ آيات القرآن الكريم والنطق الصحيح لها، وكذا إلمامه بالسيرة النبوية. 3- أن يكون الضيوف من علماء الدين أو أساتذة الجامعات المعروفين. 4 – ألا تكون مواقع التواصل الاجتماعي مصدرا لإبداء الرأي أو الإفتاء فيما عدا مواقع ومراصد الأزهر الشريف ودار الإفتاء والأوقاف وجامعة الأزهر. 5- عدم إثارة قضايا خلافية أو آراء تثير الفتن أو تحرض على التطرف. 6 – مراعاة عدم بث إعلانات قبل أو أثناء أو بعد البرنامج مباشرة لا تتناسب مع القيم الدينية. قائمة المصرح لهم بالإفتاء وتثار خلال الفترة الأخيرة موضوعات تتعلق بشروط الإفتاء والفتاوى الإسلامية والدعوة عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإليكترونية، حيث تقدمت النائبة مايسة عطوة بمقترح برلماني تضع شروطا للفتاوى الإعلامية وظهور من يفتي في الدين بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية. وبالتزامن مع ذلك فتوجد قائمة بأسماء 189 شخصية مصرح لهم بالإفتاء والدعوة عبر وسائل الإعلام وهي القائمة التي جرى الاتفاق عليها أواخر عام 2017 بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومشيخة الأزهر الشريف ودار الإفتاء، فضلا عن وزارة الأوقاف. وتضم قائمة المصرح لهم بالإفتاء والدعوة عبر وسائل الإعلام نحو 189 اسما بواقع 53 اسما قدمتها مشيخة الأزهر ودار الإفتاء، ثم تقدمت وزارة الأوقاف بقائمة تضم 21 اسما مصرح لهم بالإفتاء عبر وسائل الإعلام، وقائمة أخرى مصرح لها بالدعوة فقط دون الإفتاء في وسائل الإعلام وتضم 115 اسما.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: ضوابط الأعلى للإعلام للبرامج الدينية.. بينها «عدم إثارة قضايا خلافية» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.