تراند الفن: “الأسوأ آت”.. تحذير من “خطورة” تجاوز حرارة الأرض هذا الحد

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 08:09 صباحاً - أدمن ‏12 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة

صحيفة المرصد – وكالات: حذر مشروع تقرير خبراء الأمم المتحدة حول المناخ، من “عواقب لا يمكن الرجوع عنها على الأنظمة البشرية والبيئية” في حال تجاوز الاحترار بشكل دائم 1.5 درجة مئوية.

وسيتعرض 204 مليون شخص لـ”موجات حرّ قصوى” في حال زاد الاحترار عن درجتين مئويتين بدلا من درجة ونصف الدرجة، وفق التقرير الذي حصلت عليه وكالة فرانس برس حصريا.

وفي حال عدم تراجع الحرارة بسرعة، قد يهدّد الجوع ثمانين مليون شخص إضافي على ما توقع خبراء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، مشددين على أن “الأسوأ آت، وسيؤثّر على حياة أبنائنا وأحفادنا أكثر مما يفعل على حياتنا”.

ونص اتفاق باريس للمناخ المبرم في 2015 على ضرورة حصر الاحترار بدرجتين مئويتين كحد أقصى مقارنة بمستوى ما قبل الثورة الصناعية مع السعي إلى حصره بـ1.5 درجة فقط. إلا أن مسار الأمور الحالي لا يسمح بتحقيق ذلك على ما يرى علماء.

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