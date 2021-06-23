فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 08:09 صباحاً - أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد سوف تتعرض لموجة حار ابتداء من الأسبوع المقبل، حيث تصل درجات الحرارة إلى أعلى مستوياتها خلال الفترة الحالية، مضيفة أن الحرارة ترتفع 6 درجات مئوية بالقاهرة الكبرى والجيزة، ويرصد التقرير التالي درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة. درجة الحرارة الثلاثاء القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة. درجة حرارة الأربعاء القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة. درجة الحرارة الخميس القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة. درجة الحرارة الجمعة القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة. درجة الحرارة السبت القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى43 درجة والصغرى 28 درجة.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تعرف على الطقس خلال الأيام المقبلة.. ارتفاع يصل لـ5 درجات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.